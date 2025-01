The First Berserker Khazan: Entwickler verraten Spielzeit, DLC-Pläne und weitere Details

The First Berserker Khazan:

Mit „The First Berserker: Khazan“ wird im März ein neues Soulslike mit Anime-Optik erscheinen, für dessen Abschluss sich die Spieler ordentlich Zeit nehmen müssen. So äußerten sich die Entwickler nun zur Spielzeit und auch zukünftigen DLC-Pläne. Anlässlich des Erfolgs der Demo steht außerdem auch ein brandneuer Trailer bereit.

„The First Berserker: Khazan“ wurde erstmals im Rahmen der Game Awards 2023 angekündigt, nun ist der Release des vielversprechenden Anime-Soulslike nur noch wenige Wochen entfernt. Anlässlich der nahenden Veröffentlichung wurde auf Reddit jetzt eine Frage-und-Antwort-Runde abgehalten, die jede Menge neue Informationen zu Tage förderte.

So enthüllten Nexon und Neople unter anderem Details zur Spielzeit von „The First Berserker: Khazan“ und äußerten sich auch zu möglichen DLC-Plänen für die Zukunft. Außerdem zeigt sich das Action-Abenteuer in einem brandneuen Trailer.

Wahres Ende kann bis zu 80 Stunden in Anspruch nehmen

Wie lange es genau dauern würde, um „The First Berserker: Khazan“ zu beenden, sei den Entwicklern zufolge schwierig zu sagen. Doch um das wahre Ende des Spiels zu erreichen, müssen die Spieler mit etwa 80 Stunden rechnen. Die zuletzt veröffentlichte Demo enthielt demnach nur fünf Prozent des gesamten Inhalts. Obendrein lassen sich die Missionen im Spiel beliebig oft wiederholen, während die Level der Gegner und Bosse unverändert bleiben und nicht an die Stärke des Spielercharakters angepasst werden.

Wie die Macher bestätigten, wird es in „The First Berserker: Khazan“ mit dem Großschwert, Speer und Dual Wield drei Waffentypen geben. Allerdings könnten sich die Entwickler vorstellen, in Zukunft noch weitere Waffen in Form von DLCs nachzureichen. Ohnehin stünden die genauen Pläne für mögliche Erweiterungen noch nicht fest, doch das Hinzufügen weiterer Spielmodi wird bereits in Betracht gezogen.

Obendrein verrieten die Entwickler noch, dass im ersten Durchgang von „The First Berserker: Khazan“ alle Inhalte zugänglich sind, mehrere Enden und ein New-Game-Plus-Modus aber weitere Herausforderungen versprechen. Zudem wird es keine versteckten Bosse geben, doch einige der Widersacher werden mehrere Phasen bieten und in jeder Mission einzigartige Herausforderungen mit sich bringen.

Entwickler über ihre Inspiration und eine Schwierigkeitsoption

Neben den neuen Informationen sprachen die Entwickler von „The First Berserker: Khazan“ aber auch über ihre Inspiration. An erster Stelle steht natürlich das „Dungeon & Fighter“-Universum, auf dem das kommende Action-RPG basiert. Doch auch Elemente aus Spielen wie „Nioh“, „Sekiro“, „Ghost of Tsushima“, „Dark Souls“ und „Diablo“ haben die Macher beeinflusst. Vor allem die Kämpfe lagen im Fokus unter dem Motto „Herausforderung und Erfolg“ und „Freude am Kampf“.

Doch trotz der Herausforderung soll „The First Berserker: Khazan“ möglichst viele Spieler ansprechen, sodass sich die Entwickler dazu entschieden haben, eine Schwierigkeitsoption hinzuzufügen. So werden Spieler nach dem Abschluss der ersten Mission gefragt, ob sie auf dem normalen Schwierigkeitsgrad weiterspielen oder auf die leichte Variante wechseln möchten.

Anlässlich der Demo zu „The First Berserker: Khazan“, die auch im PS Store für die PS5 heruntergeladen werden kann, haben die Verantwortlichen außerdem einen frischen Trailer veröffentlicht, der weitere Einblicke gewährt. Schließlich entwickelte sich die Demo zu einem echten Erfolg und schaffte sogar den Sprung auf den ersten Platz der meistgespielten Demos bei Steam.

Am 27. März 2025 wird „The First Berserker: Khazan“ schließlich für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Vorbesteller der digitalen Deluxe Edition dürfen bereits drei Tage früher loslegen.

Weitere Meldungen zu The First Berserker: Khazan.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren