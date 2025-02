Metal Eden: Titanfall trifft Doom? Gameplay-Video zeigt über 20 Minuten aus dem rasanten PS5-FPS

In der vergangenen Woche präsentierte Sony eine neue Ausgabe der State of Play, die zahlreiche Neuankündigungen wie beispielsweise „Saros“, das neue Projekt von „Returnal“-Entwickler Housemarque, oder das vielversprechende Action-Abenteuer „Tides of Annihilation“, bereithielt.

Mit dabei war auch der brandneue Sci-Fi-Shooter „Metal Eden“, der mit seinem rasanten Gameplay und der futuristischen Optik an eine Mischung aus Titel wie „Doom“, „Titanfall“ oder „Ghostrunner“ erinnert. Nun steht ein neues, ziemlich umfangreiches Gameplay-Video bereit, das über 20 Minuten lang weitere Einblicke in „Metal Eden“ gewährt.

Gameplay-Video zeigt die erste Mission

So hatte die australische Publikation Stevivor bereits im Vorfeld der State of Play die Möglichkeit, „Metal Eden“ ausführlich auszuprobieren. Das Ergebnis sind mehr als 26 Minuten bewegtes Bildmaterial, die den Anfang des actionreichen Ego-Shooters präsentieren. So ist unter anderem zu sehen, wie Protagonistin Aska zu Beginn ihrer Mission mit der nötigen Ausrüstung ausgestattet wird und von einer Figur mit dem Namen Nexus entsprechende Anweisungen erhält.

Während der erste Abschnitt zunächst gemächlich beginnt, bekommt die Heldin es schon bald mit größeren Gegnergruppierungen und starken Feinden zu tun. Zum Einsatz kommen dabei diverse Waffen wie eine Pistole oder Schrotflinte, während auch eine zügige Fortbewegung wichtiger Bestandteil des Gameplays ist. So nutzt Aska ihre Parkour-Fähigkeiten, um gekonnt an Wänden entlangzulaufen. Und auch ein Greifhaken darf natürlich nicht fehlen.

Rasante Shooter-Action mit strategischer Komponente

Eine zentrale Spielmechanik ist zudem das sogenannte Core Ripping. Dadurch möchte der polnische Indie-Entwickler Reikon Games („Ruiner“) die schnelle Shooter-Action durch eine strategische Komponente erweitern. So kann Aska mithilfe ihres Multitools die Kerne aus den Körpern ihrer Feinde entfernen und diese beispielsweise als Wurfgeschoss verwenden. Alternativ können sie auch „verzehrt“ werden, um die eigenen Eigenschaften zu verbessern.

„Metal Eden“ spielt in einer fernen Zukunft, in der Kerne erschaffen wurden, um darin menschliche Daten zu speichern. Dadurch konnte die Reise zu neuen Sternsystemen ermöglicht werden. So sollte auch der Planet Vulkan kolonisiert werden, um die wertvollen Mineralien des Himmelskörpers zu bergen. Doch nachdem die leb- und kernlosen Kolonisten gefangen wurden, liegt es an Android Aska, zur Rettung zu eilen.

Erscheinen soll „Metal Eden“ bereits am 6. Mai 2025. Geplant ist die Veröffentlichung neben der PlayStation 5 auch für die Xbox Series X/S und den PC.

