Xbox Series X: Microsoft erklärt die Namenswahl – Die Konsole heißt eigentlich nur Xbox

Mit der Xbox Series X kündigte Microsoft in der vergangenen Woche die Xbox der neuen Generation an. In einem aktuellen Statement ging ein Sprecher der Redmonder noch einmal auf die Namenswahl ein und erklärt, wie diese zustande kam.

Auf den Game Awards 2019 in der vergangenen Woche entschloss sich Microsoft dazu, mit der Xbox Series X den offiziellen Nachfolger der Xbox One zu enthüllen.

Nachdem der Name der Konsole in den vergangenen Tagen für Gesprächsstoff und Verwirrung gleichermaßen sorgte, versuchte ein Sprecher von Microsoft in einem aktuellen Statement für Klarheit zu sorgen. Demnach ist die Namensphilosophie dieses Mal eine andere als noch bei der Xbox One oder der Xbox 360. Laut dem Sprecher heißt die Xbox der neuen Generation schlicht nur noch Xbox. „Series X“ hingegen ist ein Namenszusatz wie zuletzt „Pro“, „S“ oder „X“.

Weitere Modelle der Next-Generation-Xbox denkbar

„Der Name, den wir in der kommenden Generation weiterentwickeln werden, ist einfach nur Xbox. Und auf den Game Awards haben wir gesehen, wie dieser Name durch die Xbox Series X zum Leben erweckt wurde.[…] Ähnlich wie bei früheren Generationen bietet der Name ‚Xbox Series X‘ Platz für weitere Konsolen in der Zukunft“, so der Sprecher.

Zum Thema: Xbox Series X: Microsoft stellt die Next-Gen-Xbox vor – Trailer, Infos zur Leistung, Controller und mehr

Unter dem Strich ging es Microsoft laut dem Repräsentanten um ein grundlegendes Rebranding, um die Xbox-Linie für interessierte Kunden zu vereinfachen. Auch wenn der Name der neuen Xbox-Generation ausreichend Raum für weitere Modelle lässt, habe Microsoft hinsichtlich weiterer Versionen der neuen Xbox aktuell nichts anzukündigen, merkte der Sprecher abschließend an.

Xbox Series X wird im Weihnachtsgeschäft 2020 veröffentlicht. Ein konkreter Termin oder ein möglicher Preis wurden bisher nicht genannt.

Quelle: Business Insider

