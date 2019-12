Untitled Goose Game: Indie-Hit entwickelt sich zum Erfolg – Entwickler nennen aktuelle Verkaufszahlen

Nachdem zunächst nur der PC und Nintendos Switch mit dem „Untitled Goose Game“ bedacht wurden, folgten in diesem Monat die Umsetzungen für die beiden Heimkonsolen Xbox One und PlayStation 4.

Ergänzend dazu meldeten sich die verantwortlichen Entwickler von House House noch einmal zu Wort und wiesen darauf hin, dass sich „Untitled Goose Game“ zu einem kommerziellen Erfolg entwickelte. Demnach verkaufte sich der ausschließlich in einer digitalen Version veröffentlichte Titel mittlerweile mehr als eine Million Mal. Welches System dabei die Nase vorne hat, verriet das unabhängige Studio nicht.

Einer Gans sitzt der Schalk im Nacken

Wie es der Name des „Untitled Goose Games“ bereits andeutet, rückt der Indie-Erfolg eine Gans in den Fokus des Interesses. An einem sonnigen und schönen Tag hat sich unser gefiederter Störenfried das Ziel auf die Fahnen geschrieben, für reichlich Chaos zu sorgen und die Bewohner der kleinen Siedlung zu terrorisieren. Die Entwickler von House House führen aus:

„Untitled Goose Game ist ein Sandbox-Slapstick-Schleichspiel, in dem du als Gans ein ahnungsloses Dorf heimsuchst. Watschel durch die Stadt, durch Gärten, Einkaufsstraßen und Parks. Spiel den armen Einwohnern Streiche, klaue ihre Hüte, schnattere ihnen ein Ohr ab und versaue ihnen auf jeden Fall den Tag.“

„Untitled Goose Game“ wurde im September für den PC und Switch veröffentlicht. Die Xbox One und die PS4 waren am 17. Dezember an der Reihe, wobei der Indie-Hit auf der Xbox One bereits zum Launch im Xbox Game Pass angeboten wurde.

