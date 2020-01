Square Enix: Plant exklusive Spiele für Cloud-Streaming-Dienste zu entwickeln

Mit Google Stadia, Project xCloud und Co. drängen sich Cloud-Streaming-Systeme nach und nach in den Fokus. Auch Square Enix möchte sich um exklusive Erfahrungen für die Cloud-Dienste kümmern.

Square Enix hat einige große Pläne für die Zukunft. In einem Neujahrsbrief hat der japanische Publisher bekanntgegeben, dass man stetigen Fortschritt bei der Entwicklung von Spielen für die nächste Konsolengeneration erzielt. Darüber hinaus hat das Unternehmen weiterhin ein großes Interesse an der Entwicklung von Spielen, die exklusiv für das Cloud-Gaming gedacht sind.

Cloud-Gaming erschließt neue Märkte

Laut Yosuke Matsuda, Präsident und repräsentativer Leiter von Square Enix, wird sich die kompetitive Landschaft in Zukunft verändern, wobei er gegenüber Cloud-Gaming optimistisch eingestellt ist, da sich 5G in Märkten durchsetzt, in denen traditionelle Konsolen keinen Einfluss erzielen konnten.

„Wir machen nicht nur stetigen Fortschritt bei der Entwicklung von Konsolentiteln der nächsten Generation, aber bereiten uns auch aktiv auf die Unterstützung von Cloud-Gaming vor, da wir erwarten, dass es mit dem Aufkommen von 5G durchstarten wird. Die Ankunft von Streaming als neuer Vertriebsplattform wird nicht nur den Übergang von traditionellen Disk-basierten Verkaufsmodellen zu digitalen Verkäufen weiter beschleunigen, sondern auch eine bedeutende Änderung in den Geschäftsmodellen vorantreiben, indem zum Beispiel Abomodelle adoptiert werden.

Wir sind besonders hoffnungsvoll bei dem großen Potential, das Cloud-Streaming-Dienste besitzen, um die Märkte in wachsenden Regionen wie Indien und Südamerika zu erweitern, in denen keine bedeutende Adoption traditioneller Spielekonsolen stattfand. Wenn sich die Infrastruktur der Telekommunikation verbessert, wird Cloud-Streaming Kunden in solchen Märkten direkt mit Spielumgebungen versorgen, die den Bedarf nach traditionellen Konsolen und PCs eliminieren. Aus der Perspektive der Spieleentwicklung werden wir danach streben, Spieleerfahrungen zu erschaffen, die nur in der Cloud möglich sind. Dementsprechend werden Cloud-native oder Cloud-zentrierte Spiele entwickelt.“

Für den Erfolg des Cloud-Gamings werden exklusive Spielerfahrungen, bessere Infrastrukturen und Vertriebssysteme benötigt. Dementsprechend wird man sehen müssen, wie sich Square Enix in Zukunft in dem Bereich austoben wird.

