Zombie Army 4 Dead War: Koop-Gameplay mit reichlich Zombie-Action und 101-Trailer

In wenigen Wochen erfolgt die Veröffentlichung von „Zombie Army 4: Dead War“. Erscheinen soll der Shooter im Februar 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Zuvor könnt ihr euch ein umfangreiches Gameplay-Video anschauen, in dem das Zombie-Massaker detailliert zu sehen ist. Offenbar erwartet euch wieder ein knackiger Schwierigkeitsgrad.

Anschauen könnt ihr euch den rund 14 Minuten langen Clip unterhalb dieser Zeilen. In den Fokus rückt der Koop-Modus von „Zombie Army 4: Dead War“.

Zombie-Panzer und Untote

In der neuen Zombie-Action überrennen die Untoten Europa und sind bestrebt, den Kontinent in Brand zu setzen. Als Spieler versucht ihr, die aggressiven Kreaturen davon abzuhalten. Im Spielverlauf schlüpft ihr in die Rolle von verschiedenen Überlebenden und stellt euch den bluthungrigen Creepern, dämonischen Zombie-Panzern und einer Vielzahl von Untoten.

Darüber hinaus wurde ein 101-Trailer veröffentlicht, der euch das Spielgeschehen näher bringt. Auch diesen Clip könnt ihr eich unterhalb dieser Zeilen anschauen.

Mehrere Editions angekündigt: „Zombie Army 4: Dead War“ wird in mehreren Editions auf den Markt gebracht. Interessenten dürfen sich zum Release von „Zombie Army 4: Dead War“ auf drei individuelle Sammlerausgaben einstellen. Die Collector’s Edition beinhaltet neben einer Kopie des Spiels unter anderem ein 60 Seiten dickes Artbook, eine 25 Zentimeter große Zombie-Hai-Figur und Auszüge des Soundtracks als Download.

Weitere Details zu den verschiedenen Sammlerausgaben, die ihr ab Februar entgegennehmen dürft, haben wir hier für euch zusammengefasst. Erscheinen wird der Shooter am 4. Februar 2020 für Konsolen und PC. Nachfolgend seht ihr das anfangs erwähnte Gameplay-Material.

