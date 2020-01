Dragon Ball Z Kakarot: Test-Wertungen in der Übersicht

Morgen kommt „Dragon Ball Z Kakarot“ auf den Markt. Doch lohnt der Kauf des neusten Abenteuers aus dem Hause Bandai Namco? Erste Test-Wertungen könnten eure Entscheidung beeinflussen. Wir haben sie weiter unten aufgelistet. Auf Metacritic kommt „Dragon Ball Z Kakarot“ basierend auf acht Reviews momentan auf einen Score von 79.

Eurogamer Italien fasst das Spiel wie folgt zusammen: „Dragon Ball Z: Kakarot ist ein wunderschönes Monument für die Legende von Goku und seiner wundervollen Welt. Aber egal wie seltsam es sich anhört, es ist gleichzeitig sehr nah und weit davon entfernt, das beste Dragon Ball-Spiel auf dem Markt zu sein.“

TheSixthAxis schreibt: „Dragon Ball Z Kakarot zeigt beispiellose Sorgfalt und Respekt für die ikonischen Handlungsstränge, die aufgegriffen wurden. Die originale Musik ist da, die ursprünglichen Dragon Ball-Charaktere kehren zurück und die entscheidenden Momente werden großartig animiert.“

Eine klare Kaufempfehlung kann die Publikation nicht geben – zumindest für Leute, die bereits einen Teil der Reihe gespielt haben. „Hätte man diese Geschichten zum ersten Mal im Videospielformat präsentiert, wäre es eine atemberaubende Erfahrung. […] Wenn ihr schon einmal ein Dragon Ball Z-Spiel gespielt habt, habt ihr dieses im Grunde auch schon gespielt.“

Positiver gestimmt sind die Redakteure von Hobby Consolas: „Ein wahres Geschenk für jeden Dragon Ball-Fan, das wirklich gut als Open World ARPG funktioniert. Es ist nicht ohne Mängel, aber die Länge und Dynamik sind eine sichere Wette.“

Test-Wertungen in der Übersicht

„Dragon Ball Z Kakarot“ wird am morgigen 17. Januar 2020 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Für einen Durchgang der Kampagne benötigt ihr zwischen 35 und 40 Stunden. Weitere Meldungen zu „Dragon Ball Z Kakarot“ sind in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

