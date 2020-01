Call of Duty Modern Warfare: Playlist-Update und Patch verfügbar – Changelog mit Details

Für "Call of Duty: Modern Warfare" wurde ein Update veröffentlicht, das sich aus Playlist-Änderungen und einem Patch mit Waffen-Anpassungen und Korrekturen zusammensetzt. Der Changelog enthüllt, was sich geändert hat.

Infinity Ward hat für „Call of Duty: Modern Warfare“ wie im Vorfeld angekündigt ein neues Playlist-Update veröffentlicht. Mittlerweile liegt der vollständige Changelog vor, der weit über die Änderungen an der Playlist hinausgeht.

Mit dem Update kam unter anderem Deathmatch Domination hinzu. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Team Deathmatch und Eroberung. Außerdem könnt ihr euch in eine neue Spielvariante von Gunfight stürzen und euer Loadout vor der Spielsession selbst bestimmen.

Als weiterer Bestandteil des neuen Updates für „Call of Duty: Modern Warfare“ kehrt die Karte Shipment in das 24/7-Format zurück. Ihr könnt sie also 24 Stunden am Tag ohne Unterbrechung spielen. Ersetzt wird damit Shoot the Ship.

Playlist-Änderungen in der Übersicht

Deathmatch Domination hinzugefügt

Gunfight Custom hinzugefügt

Shipment 24/7 ist zurück (Ersetzt Shoot the Ship)

Winter Docks entfernt

Capture the Flag in die Schnellauswahl verschoben

Weitere Bestandteile des Updates

Wie anfangs erwähnt hat das neue Update für „Call of Duty: Modern Warfare“ noch mehr zu bieten. Beispielsweise wurden an einigen Waffen Änderungen vorgenommen. Das gilt unter anderem für die MP5. Infinity Ward verweist auf einen reduzierten Headshot-Multiplikator und auch an der Reichweite der 10-Millimeter-Munition wurden minimale Korrekturen nach unten vorgenommen.

Bei der M4 kam es zu einer geringen Schadensreduzierung, um die Effektivität des Kopfschusses zu verringern. Auch die Reichweite wurde etwas reduziert. Bei der M13 wurde eine Reichweitenerhöhung vorgenommen. Hinzu kamen eine kleine Reduzierung beim horizontalen Rückstoß sowie eine geringe Schadenserhöhung, um die Effektivität von Kopfschusses zu erhöhen. Und Armbrust-Spieler benötigen beim Abschuss eines VTOL oder Helikopters fortan mehr Thermit-Bolzen.

+++ Call of Duty Modern Warfare: Fehler setzt Statistiken zurück – Infinity Ward arbeitet an einer Lösung +++

Weitere Details zu den Waffenanpassungen und eine Übersicht über die Fehlerbehebungen liefert der Changelog zum neuen Update von „Call of Duty: Modern Warfare“. Ihr könnt ihn euch auf der offiziellen Seite des Entwicklers Infinity Ward anschauen.

