Red Dead Online: Bug lässt Tiere verschwinden – Rockstar Games arbeitet an einem Fix

Ein Bug sorgt in "Red Dead Online" seit einiger Zeit dafür, dass Tiere aus der Spielwelt verschwinden. Rockstar Games nimmt sich diesem Problem an und möchte es schnellstmöglich beheben.

Seit längerer Zeit beklagen sich Spieler von „Red Dead Online“ darüber, dass in bestimmten Sitzungen keine Tiere im Spiel zu sehen sind oder nur in einer sehr geringen Zahl durch die Landschaft ziehen. Dabei handelt es sich um ein Problem, dem sich Rockstar Games in einem aktuellen Tweet und auf der offiziellen Support-Seite des Unternehmens annahm.

Rockstar Games verwies zunächst darauf, dass den Entwicklern das Problem, das offenbar sporadisch in „Red Dead Online“ auftritt, bewusst ist. Damit den Spielern in absehbarer Zeit wieder ein uneingeschränktes Spielerlebnis geboten werden kann, bereitet Rockstar Games ein Update vor.

Das sagt Rockstar Games

Im Wortlaut heißt es: „Uns sind Berichte von Spielern bekannt, die in Red Dead Online in bestimmten Sessions niedrige Tierzahlen verzeichnen. Wir arbeiten derzeit an einem Fix und werden ein Update bereitstellen, sobald wir weitere Informationen haben.“ Damit reagierte Rockstar Games auf die Frage: „Warum spawen in einigen Sitzungen nur sehr wenige Tiere?“

Unklar ist momentan, wie lange die Fehlerbehebung dauern wird und wann das Update für „Red Dead Online“ zum Download bereitstehen wird. Wir werden euch entsprechend informieren, sobald die Details eintreffen.

„Red Dead Online“ gehört zum Lieferumfang von „Red Dead Redemption 2“ und kann auf den Konsolen PlayStation 4 und Xbox One sowie auf dem PC gespielt werden. Während Konsolenspieler seit Oktober 2018 in das Western-Epos eintauchen können, musste sich die PC-Fraktion bis November 2019 gedulden.

Seit dem Launch wird „Red Dead Redemption 2“ bzw. „Red Dead Online“ regelmäßig mit neuen Inhalten, Aktionen und Events unterstützt. Auch in dieser Woche erhielt die „Red Dead Online“-Community ausgewählte Boni. Dazu zählt die kostenlose Kopfgeldjägerlizenz. Details dazu findet ihr hier.

