GTA 6: Spekulationen über bevorstehende Ankündigung – Neues Rockstar-Artwork und ein geheimes Video

Dass Rockstar Games an neuen Projekten arbeitet, dürfte außer Frage stehen, schließlich befindet sich „GTA 5“ bereits im siebten Jahr nach der Veröffentlichung und „Red Dead Redemption 2“ im zweiten Jahr nach der Veröffentlichung.

In der Vergangenheit gab es bereits diverse Gerüchte basierend auf angeblichen Leaks für ein „GTA 6“. Und auch die neusten Spekulationen drehen sich um die möglicherweise bevorstehende Ankündigung eines neuen Teils der überaus beliebten „Grand Theft Auto“-Open-World-Spielereihe.

Neues Rockstar-Artwork

Anlass für erneute Spekulationen um das noch unangekündigte Spiel liefert ein neues Artwork, welches die Verantwortlichen von Rockstar Games auf der offiziellen Webseite eingeführt haben. Letztendlich gibt das Artwork aber keinen genauen Hinweis, sodass auch die Fans von anderen Rockstar-Reihen wie „Red Dead Redemption“ oder „Bully“ die Fragezeichen von den Augen abzulesen sind.

Das Artwork, welches der Rockstar Games Insider Yan2295 auf Twitter (via Comicbook) geteilt hat, könnt ihr weiter oben ansehen. Auf der Champagner-Flasche steht Rockstar Games mit dem Gründungsjahr 1998. Eine Roboter-Dame schmiegt sich an das bekannte Rockstar-R. Es gibt darin keine genauen Hinweise auf bekannte Spiele-Marken, was vermuten lässt, dass es sich um einen Hinweis auf eine neue Marke handeln könnte.

Selbstverständlich besteht die große Wahrscheinlichkeit, dass es sich lediglich um ein neues Artwork für Rockstar Games ohne jeglichen Bezug zu einem Spiel handelt. Fans von „GTA Online“ glauben hingegen, dass Rockstar einen dezenten Hinweis für ein kommendes Update geben könnte.

Ein nicht gelistetes Video

Die Vermutung, dass etwas mehr dahinter stecken könnte, wird von einem geheimen Video untermauert, das sich angeblich auf dem YouTube-Kanal von Rockstar Games befinden soll. So befanden sich laut zahlreichen Fans bis vor Kurzem 258 Videos auf dem Kanal. Jetzt zeigt der Zähler aber 259 Videos auf dem Kanal, ohne dass ein neues Video zu sehen ist.

Demnach befindet sich ein nicht gelistetes Video auf dem Kanal, das womöglich in Kürze enthüllt wird, spekulieren die Fans. Eine Ankündigung eines neuen Spiels oder einer Erweiterung scheint demnach bevorzustehen. Ob das den Tatsachen entspricht, bleibt abzuwarten. Sobald sich weitere Neuigkeiten ergeben, lassen wir euch davon wissen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu GTA 6