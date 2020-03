Final Fantasy 7 Remake: Red XIII nicht spielbar und massig Gameplay

Seit heute Vormittag sind die weltweiten Fans in der Lage, sich mit einer Demo des Remakes von „Final Fantasy 7“ zu beschäftigen. Die Anspielfassung wurde überraschend im PlayStation Store veröffentlicht. Einzelheiten dazu lest ihr in der verlinkten Meldung.

Falls ihr nicht selbst Hand anlegen und dennoch einen Blick auf den neu entwickelten Klassiker werfen möchtet, dann empfehlen wir euch den Start von Gameplay-Videos, die im Zuge einer Preview-Session entstanden. Zu sehen bekommt ihr nach dem Start der Clips mehr als eine Stunde Gameplay aus der Eröffnungsmission von „Final Fantasy 7“.

Red XIII ist nur ein Gast-Charakter

Im Zuge der Preview-Sessions drang ein weiteres Detail zu den Charakteren ein. Laut der Angabe von Square Enix wird Red XIII zwar im ersten Teil des Remakes von „Final Fantasy 7“ einen Auftritt haben. Allerdings solltet ihr nicht erwarten, dass ihr ihn spielen könnt. Stattdessen wird er in den Kämpfen von der KI kontrolliert. Der Co-Director Naoki Hamaguchi erklärte dazu:

„Wir hatten das Gefühl, dass der Zeitpunkt, an dem Red XIII in die Geschichte eintritt, sehr spät ist. Wir dachten uns also, wenn wir ihn als vollwertigen Charakter haben möchten und versuchen würden, den Spieler dazu zu bringen, seinen Charakter-Entwicklungsbogen und sein Wachstum als Charakter zu genießen, nicht wirklich genug Zeit dafür bliebe.

Wir waren der Ansicht, dass er am besten als Gastcharakter einbezogen werden sollte. Normalerweise spielt man das ganze Spiel über als Drei-Mann-Team. Doch er wird im letzten Teil der Geschichte als Gastcharakter an der Seite des Spielers kämpfen. Er wird all seine alten, wirklich nostalgischen Moves zum Einsatz bringen – und das wird man sehen. Wir waren der Meinung, dass es die beste Art und Weise ist, ihn als Charakter und als das, was er ist, zu zeigen. Aus diesem Grund hielten wir das für die beste Art, ihn einzubeziehen.“

+++ Final Fantasy 7 Remake: Verschiebung hat keinen Einfluss auf die Arbeiten an der zweiten Episode +++

Das „Final Fantasy 7 Remake“ wird am 10. April 2020 für die PS4 veröffentlicht. Seit der Ankündigung vor fünf Jahren verging eine Menge Zeit. Spieler auf anderen Plattformen müssen sich noch länger gedulden. Zwar wurden bisher keine weiteren Umsetzungen angekündigt, allerdings ist bekannt, dass die Zeitexklusivität ein Jahr nach dem Launch auslaufen wird.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy VII Remake