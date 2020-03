PS4 Firmware 7.50: Tester entdecken neue Features

Sony hat kürzlich die PS4 Firmware 7.50 angekündigt, die sich inzwischen im Testprogramm befindet. In den Einladungen verwies Sony darauf, dass im Rahmen der Beta keine neuen Funktionen getestet werden. Einige nicht unerhebliche Änderungen könnt ihr dennoch erwarten. Aktuellen Berichten zufolge stießen die Tester auf einen erweiterten Funktionsumfang in Bezug auf die Schnittstellen und Sortiermöglichkeiten.

PS4-Update mit HDCP 2.3

Nach der Installation des Beta-Updates unterstützen die PS4-Konsolen HDCP 2.3 anstelle des alten HDCP 2.2. Damit erhalten Spieler, die über Heimkino-Setups mit HDCP 2.3 verfügen, mehr Unterstützung und sollten auf weniger Fehler stoßen.

HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection) ist eine Kopierschutz für die digitalen Videoschnittstelle HDMI. Wird HDCP von den Herstellern in allen beteiligten Geräten auf den neusten Stand gebracht, können die Nutzer auf eine problemlose Funktionsweise hoffen. Mit HDCP 2.3 geht Sony also einen Schritt nach vorne.

Das Update 7.50 scheint weitere Änderungen am System vorzunehmen. So berichten die Beta-Tester über eine unangekündigte Funktion: PS4-Spieler können den Berichten zufolge jede ihrer Apps in Ordnern organisieren – nicht nur Spiele.

Solltet ihr nicht am Beta-Programm teilnehmen, dann könnt ihr zumindest darauf hoffen, dass die Firmware 7.50 in den kommenden Wochen öffentlich zur Verfügung gestellt wird. Unklar ist allerdings, welche der Features es tatsächlich in die finale Version schaffen werden.

+++ PS4 Firmware 7.50: Neues System-Update bestätigt – Einladungen an Beta-Tester +++

Die PS4 ist nicht die einzige Hardware, an der Sony momentan Hand anlegt. Im vierten Quartal 2020 wird das Unternehmen mit der PS5 eine neue Hardware auf den Markt bringen. Vernachlässigt werden kann die PS4 aber auch dann nicht: Denn beachtet werden muss, dass die PS4 mehr als 100 Millionen Mal verkauft wurde und weiterhin intensiv genutzt wird.

Mehr zu PS4 Firmware:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu .