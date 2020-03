The Division 2: Die Warlords von New York-Erweiterung steht bereit – Der offizielle Trailer zum Launch

Mit "Die Warlords von New York" steht ab sofort die neueste Erweiterung zum Action-Rollenspiel "The Division 2" bereit. Ein offizielle Trailer stimmt auf den heutigen Launch ein.

Heute dürfen sich die Spieler des Action-Rollenspiels „The Division 2“ über neue Inhalte in Form der „Die Warlords von New York“-Erweiterung freuen.

Zur Einstimmung auf den heutigen Release von „Die Warlords von New York“ steht ein passender Launch-Trailer bereit, den wir unterhalb dieser Zeilen für euch eingebunden haben. Die Handlung des neuen Add-ons verfrachtet die Spieler in die Straßen der US-Metropole New York. Aaron Keener, einer der Original-Antagonisten aus dem ersten „The Division“, wie auch der erste abtrünnige Agent, hat die Fraktionen von New York unter seine Kontrolle gebracht und sie genutzt, um Lower Manhattan einzunehmen.

Ein neuer Virusstamm sorgt für Schrecken

Mit der Unterstützung anderer abtrünniger Agenten gelang es Keener, einen neuen Virusstamm unter seine Kontrolle zu bringen. Keener ist fest entschlossen, das Wenige, was seit der katastrophalen Pandemie am Black Friday wieder aufgebaut wurde, auszulöschen. Um Keener zu stoppen, kämpfen sich die Spieler in „The Division 2: Die Warlords von New York“ durch vier Bezirke New Yorks.

Zum Thema: The Division 2: Neues Video verrät alle Details über „Die Warlords von New York“

„Die Warlords von New York“ hebt die maximale Stufe auf 40 an und fügt eine neue SHD-Stufe für unendliche Fortschritte hinzu. Neue Spieler hingegen erhalten die Möglichkeit, sich einen neuen Agenten auf Stufe 30 zu erstellen und sich mit diesem in den Kampf um New York zu stürzen.

Zu den weiteren Inhalten des heute veröffentlichten Add-ons gehören die Seasons: Eine neue Auswahl an Endspiel-Aktivitäten, mit neuem Erzählstrang, neuen Zielen und Belohnungen.

