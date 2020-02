The Division 2: Neues Video verrät alle Details über „Die Warlords von New York“

Mit einem neuen Video liefert Ubisoft-TV eine aktuelle Vorschau auf die bevorstehende "The Division 2: Warlords of New York"-Erweiterung.

Bevor Ubisoft in rund zwei Wochen die „The Division 2: Warlords of New York“-Erweiterung veröffentlicht, liefert der offizielle Ubisoft-YouTube-Kanal weitere Einblicke mit einem neuen Video. Das Video mit weiteren Hintergrundinformationen könnt ihr weiter unten im Artikel ansehen.

Vorschau auf Warlords of New York im Video

In der „Warlords of New York“-Erweiterung machen sich die Division-Agenten auf die Jagd nach dem abtrünnig Division-Agenten Aaron Keener. Zusammen mit weiteren abtrünnigen Agenten stellt Keener eine große Bedrohung dar.

Die Spieler müssen neue Zonen erkunden, die sie an bekannte Orte wie Two Bridges, Chinatown oder die Wall Street führen. Auch die frühere Darkzone von Lower Manhattan, das von einem Hurrikan zerstört wurde, muss bei der Suche nach Keener erkundet werden.

Mehr: The Division 2: Die Warlords von New York enthüllt – Termin, Infos und Videos

Bevor die Spieler an Keener gelangen, müssen sie jedoch seine Mitstreiter ausschalten, die jeweils eigne Hintergrundgeschichten und Fähigkeiten besitzen, welche die Spieler übernehmen, wenn sie den jeweiligen Gegner ausschalten. Viele weitere Details über die Erweiterung erfahrt ihr hinter dem Link.

Zum Thema: The Division 2: Episode 3 hat einen Termin – Diese Herausforderungen erwarten euch

„The Division 2: Warlords of New York“ erscheint am 3. März 2020 für Spieler auf PS4, Xbox One und PC. Laut Ubisoft hat man auf Basis des Spielerfeedbacks in vielen Spielbereichen umfassende Veränderungen im grundsätzlichen Gameplay vorgenommen. Unter anderem bei der Build-Vielfalt, der Ausstattungs-Abstimmung und dem Loot hat man deutlich nachgebessert.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Division 2