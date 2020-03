Remedy Entertainment: Scheinbar ein PlayStation-Exklusivspiel in Arbeit – Gerücht

Mit einem aktuellen Hinweis wird die Vermutung untermauert, dass Remedy Entertainment derzeit an einem PlayStation-Exklusivspiel arbeitet. Offenbar arbeitet man mit Sonys XDEV Studio zusammen. Genauere Details und Hintergründe sind allerdings nicht bekannt.

Dass Remedy Entertainment und Sony Interactive Entertainment gemeinsame Sache machen, wird seit einigen Monaten immer deutlicher. Es wurde sogar bereits spekuliert, dass das Studio von Sony als Übernahmekandidat in Betracht gezogen wird.

PlayStation-Exklusivspiel bei Remedy in Arbeit?

Wie kommt das ursprüngliche Gerücht zustande? Sonys Shuhei Yoshida besuchte im vergangen Jahr Remedy Entertainment und informierte darüber auf Twitter. In seinem Tweet verlinkte er auch das PlayStation-Entwickler-Team XDEV Europe, das bekanntermaßen unterstützend bei Exklusiv-Produktionen von externen Studios mitwirkt. Die Meldungen von Yoshida und Remedy hat XDEV retweetet.

Ein neues Gerücht (via PSU) basierend auf dem LinkedIn- Profil von Alexis Guariguta untermauert nun zumindest die Vermutung, dass Remedy an einem PlayStation-Exklusivspiel arbeitet. Ob vielleicht auch eine Übernahme in Planung ist, bleibt abzuwarten.

Remedy Entertainments Lead Producer Alexis Guariguta hat auf LinkedIn kürzlich seinen Jobtitel geändert. Er ist demnach nun auch als XDEV + CoDev tätig, was wiederum andeutet, dass XDEV und Remedy tatsächlich zusammen an einem Projekt arbeiten. Aktuell befinden sich übrigens vier Projekte in Arbeit, wie zuvor bereits bekannt gegeben wurde.

Zwar ist auch dies noch keine Bestätigung für die Entwicklung eines PS4- oder PS5-Exklusivspiels von Remedy Entertainment, doch alle Hinweise zusammen ergeben langsam ein recht deutliches Bild. Möglicherweise arbeitet das Studio auch an einer Neuauflage des beliebten Horror-Titels „Alan Wake“ für die PS4.

Vielleicht hat die Zusammenarbeit der beiden Studios auch mit einer möglicherweise kommenden PS5-Version des Action-Adventures „Control“ zu tun. Die Entwickler haben die Möglichkeit von Next-Gen-Portierungen zuvor bereits angedeutet. Offiziell wurden aber noch keine Details bekannt gegeben. Sobald mehr Informationen zur Verfügung stehen, lassen wir euch davon wissen.

