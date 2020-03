Call of Duty Modern Warfare: Neues umfangreiches Update steht bereit – Die Optimierungen im Detail

Auch wenn sich in den vergangenen Tagen gefühlt alles um den „Warzone“ genannten Battle-Royal-Modus drehte, sollen Spieler von „Call of Duty: Modern Warfare“ natürlich nicht zu kurz kommen.

So stellten die verantwortlichen Entwickler von Infinity Ward ein neues Update bereit, das den Shooter auf die Version 1.17 hebt und je nach Plattform zwischen 15 und 21 Gigabyte auf die Waage bringt. Im Zuge des neuen Updates wurden unter anderem die neuen Playlists „Search and Rescue“ und „Mayhem Mosh Pit (10v10 Grind, Drop Zone, and Cranked)“ hinzugefügt. „Boots on the Ground War“ hingegen wurde entfernt.

Optimierungen, Bugfixes und mehr

Zu den weiteren neuen Inhalten gehört eine Shotgun mit dem Namen „VLK Rogue“. Allerdings hielt mit dem Update 1.17 nicht nur frischer Content Einzug in „Call of Duty: Modern Warfare“. Darüber hinaus nahmen sich die Macher von Infinity Ward das Feedback der Spieler zu Herzen und besserten beim allgemeinen Balancing der Waffen nach.

Zum Thema: Call of Duty Warzone: Battle Royal-Schlachten sind live – Modern Warfare im Angebot

Ebenfalls geboten werden verschiedene Bugfixes, mit denen Probleme aus der Welt geschafft wurden, mit denen die Spieler von „Call of Duty: Modern Warfare“ zuletzt zu kämpfen hatten. Welche Bugfixes und Optimierungen im Rahmen des umfangreichen Updates auf die Version 1.17 im Detail warten, verrät euch ein Blick auf den offiziellen und recht umfangreichen Changelog, den ihr unter dem folgenden Direkt-Link findet.

„Call of Duty: Modern Warfare“ ist für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 erhältlich.

Quelle: Infinity Ward (Offizielle Website)

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Modern Warfare