PSN-Sale: PS4-Weekend-Deals im PlayStation Store gestartet

In den kommenden Wochen werden viele Spieler etwas mehr Freizeit haben, die mit dem einen oder anderen Spiel verbracht werden kann. Und falls ihr günstigen Nachschub benötigt, dann werft einen Blick in den PlayStation Store, wo ein neuer Weekend-Sale an den Start ging.

Passend zu den aktuellen Problemen in „NBA 2K20“ befindet sich die Sportsimulation im Sale. Für die Standardversion zahlt ihr ab sofort und über das Wochenende hinweg nur 24,99 Euro, was einem Rabatt von 64 Prozent entsprecht.

Es kann nicht oft genug betont werden: Die Prozentangaben könnt ihr bei derartigen Deals durchaus ignorieren, denn verglichen mit dem „Straßenpreis“ ergibt sich ein deutlich geringerer Rabatt: Bei Amazon bekommt ihr die Disk-Version von „NBA 2K20“ auch jenseits von Sales für unter 30 Euro.

Ebenfalls im Angebot ist die Legend Edition von „NBA 2K20“. Sie schlägt mit 34,99 Euro zu Buche. Jenseits der Aktion werden im PlayStation Store knapp 100 Euro fällig. Zu den Zusatzinhalten der Edition zählen virtuelle Währung, Team-Punkte, Skill-Boosts, Kleidungsstücke und weitere Beigaben. Eine Auflistung der Inhalte findet ihr im PSN-Produkteintrag. Auch die Digital Deluxe Edition kommt mit ähnlichen Zusatzinhalten daher. Sie kostet momentan 29,99 statt 84,99 Euro.

Plants vs Zombies und Just Cause 4

Falls ihr nichts mit dem Sportspiel anfangen könnt: „Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville“ befindet sich im Weekend-Sale. Kaufen könnt ihr den Shooter momentan für 19,99 statt 39,99 Euro. Günstiger werdet ihr auf Amazon nicht fündig.

Auch „Just Cause 4“ befindet sich im Angebot. Die Complete Edition bekommt ihr bis kommende Woche für 20,99 Euro (70 Prozent Rabatt), die Gold Edition schlägt mit 17,99 Euro (70 Prozent Rabatt) zu Buche und „Just Cause 4: Reloaded“ kann für 11,99 Euro gekauft werden, was ebenfalls einem 70 Prozent-Rabatt entspricht.

Das finale Angebot: Fans von Rennspielen kommen mit „Need for Speed Heat“ auf ihre Kosten. Im Rahmen des PSN-Sales kostet die Standardversion für die PS4 34,99 Euro, was laut Sony einem Rabatt in Höhe von 50 Prozent entspricht. Zugrunde liegt die UVP von 69,99 Euro. Auf Amazon wird ein solcher Preis schon lange nicht mehr fällig. Die Deluxe Edition des Racers mit einigen Zusatzinhalten kostet momentan 39,99 Euro.

Weitere Deals im PlayStation Store

Zu beachten ist: Alle genannten Preise gelten nur bis zum 17. März 2020. Solltet ihr ein Angebot wahrnehmen wollen, dann lasst euch nicht allzu viel Zeit. Alle anderen Spieler werden möglicherweise in den anderen Sales fündig: Nach wie vor gelten die doppelten Rabatte für PlayStation Plus-User und auch ein neues Angebot der Woche wartet auf den Kauf.

