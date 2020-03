Minecraft Dungeons: Release-Termin enthüllt und Hero Edition vorgestellt

Der Termin von "Minecraft Dungeons" steht fest. Die Veröffentlichung erfolgt Ende Mai für PlayStation 4, Switch, PC und Xbox One. Zwei Editions werden verkauft.

„Minecraft Dungeons“ hat heute einen Termin erhalten. Erscheinen wird der Titel demnach am 26. Mai 2020 für PlayStation 4, Switch, PC und Xbox One. Der Launch von „Minecraft Dungeons“ erfolgt in zwei Versionen, die rund 20 und 30 Euro kosten.

Die Editions in der Übersicht:

Minecraft Dungeons als Standard Edition für 19,99 Euro

Minecraft Dungeons als Hero Edition für 29,99 Euro

Zur Ausstattung der Hero Edition von „Minecraft Dungeons“ zählt der Hero Pass, mit dem ihr ein Hero Cape, zwei Charakter-Skins, ein Hühnchen-Haustier sowie die zwei kommenden DLCs freischalten könnt.

Epische Quests und Abenteuer

Als neues eigenständiges Spiel von Mojang soll „Minecraft Dungeons“ die Spieler an „nie zuvor gesehene Orte im Minecraft-Universum“ führen, wo es von alten und neuen Bekanntschaften „nur so wimmelt“. Im Gegensatz zum herkömmlichen „Minecraft“ könnt ihr zwar keine Blöcke platzieren oder Häuser bauen, doch stellt ihr euch während eurer Streifzüge durch die Überwelt „epischen Quests und Abenteuern“.

Zur Ausstattung des Spiels zählen ein lokaler und ein Online-Multiplayer. Zu Beginn wird der Online-Multiplayer allerdings nur mit Spielern möglich sein, die auf derselben Konsole spielen.

„Mojang arbeitet aber bereits an einem kostenlosen Update mit Crossplay-Funktion, sodass sich Abenteurer gemeinsam auf Xbox One, Windows 10 PC, Nintendo Switch und Playstation 4 zusammenschließen können, um das Böse zu bekämpfen“, heißt es von offizieller Seite.

Speziell für PC- und Xbox One-Kunden gilt: „Minecraft Dungeons“ ist in der Standard Version im Xbox Game Pass enthalten. Hinzu kommen zehn Prozent Preisnachlass beim Erwerb von DLCs und Addons.

