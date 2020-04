Final Fantasy VII Remake: Preload vorgezogen – Download in dieser Woche

Vor einigen Tagen gab Square Enix bekannt, dass sich der Publisher dazu entschlossen hat, die Retail-Versionen von „Final Fantasy VII Remake“ etwas früher auszuliefern. Man sei sich der schwierigen Situation in einigen Ländern bewusst und möchte, dass die Spieler den Titel am Tag der Veröffentlichung erhalten werden.

Doch nicht alle Interessenten greifen zur Disk-Version. Nicht wenige von ihnen ziehen den Download vor, der in Zeiten von Corona Vorteile bietet – zumindest in der Theorie. In der Praxis könnte die Drosselung der PSN-Geschwindigkeit beim einen oder anderen Spieler dafür sorgen, dass „Final Fantasy VII Remake“ nicht rechtzeitig auf der Festplatte landet.

Um dem entgegenzuwirken, wird der Preload etwas früher als geplant freigeschaltet. Ursprünglich war es geplant, den Spielern abhängig von der Region am 7. oder 8. April 2020 die Möglichkeit zu geben, „Final Fantasy VII Remake“ auf ihre Festplatte zu laden.

Wie zahlreiche Spieler (Reddit,Resetera) berichten, weist der Countdown zur Freischaltung inzwischen auf auf einen automatischen Download hin, der abhängig von der Region am 2. oder 3. April 2020 gestartet wird. Hierzulande landen voraussichtlich am 3. April die ersten Daten auf der Konsole.

Offiziell veröffentlicht werden soll „Final Fantasy VII Remake“ am 10. April 2020 für die PlayStation 4. Da das Spiel im Grunde fertiggestellt ist und auch der Preload vorgezogen wurde, wird spekuliert, dass Square Enix auch die Freischaltung etwas früher in die Wege leiten könnte.

EB Games legt schon los: Erste Händler scheinen dazu überzugehen, „Final Fantasy VII Remake“ zu verkaufen. So betont EB Games aus Australien in einem Tweet, dass der Titel „jetzt verfügbar“ ist. Die Handelskette weist einerseits darauf hin, dass es sich um keinen Aprilscherz handelt und erläutert außerdem: „Wenn ihr das Spiel früh bekommt, denkt bitte an andere und verderbt es ihnen nicht. Bitte postet keine Videos oder Screenshots, bis es offiziell am 10. April zum Verkauf steht.“

+++ Final Fantasy VII Remake: Offenbar erste Kopien im Umlauf – Achtung vor Spoilern +++

In einem weiteren Tweet legte das Unternehmen nach: „Befolgt im Geschäft bitte die Richtlinien für soziale Distanzierung, die Kapazität der Läden und kontaktloses Bezahlen. Damit das Spiel alle genießen können, teilt den Spielinhalt bitte erst am 10. April.“

#FinalFantasy VII Remake is AVAILABLE NOW on PlayStation 4!

An iconic adventure, reimagined: https://t.co/EvscgCkyxk

If you get the game early, please think of others and don’t spoil it for them. Please do not post videos or screenshots until it is officially on sale April 10. pic.twitter.com/iUEMBhxh6a

— EBGamesAUS (@EBGamesAus) March 31, 2020