SnowRunner: Neuer Trailer stellt die Welt von Michigan vor

Ende des Monats wird die Offroad-Simulation "SnowRunner" für die Konsolen und den PC veröffentlicht. Schon heute wird euch die Spielwelt von Michigan in einem passenden Trailer vorgestellt.

"SnowRunner" verspricht laut offiziellen Angaben ein realistische Offroad-Erfahrung.

Wer auf der Suche nach einer realistischen Offroad-Simulation sein sollte, wird laut offiziellen Angaben bei „SnowRunner“ fündig.

Der neue Titel aus dem Hause Saber Interactive wird Ende des Monats für die Konsolen sowie den PC veröffentlicht und zeigt sich zum Start in die neue Woche in einem weiteren Trailer. Dieses Mal dreht sich alles um die Spielwelt von Michigan, die in „SnowRunner“ darauf wartet, von euch erkundet beziehungsweise befahren zu werden.

Entwickler versprechen das ultimative Offroad-Erlebnis

Im direkten Vergleich mit dem ursprünglichen „MudRunner“ bietet „SnowRunner“ 15 neue Maps, die zum Teil deutlich größer ausfallen, als es noch im geistigen Vorgänger der Fall war. Darüber hinaus versprechen die Entwickler von Saber Interactive eine realistische Physik-Engine, die dafür sorgen soll, dass euch mit „SnowRunner“ nicht weniger als „das ultimative Offroad-Erlebnis“ ins Haus steht.

Zum Thema: SnowRunner: Das Offroad-Spektakel im neuen „Explore. Gear Up. Achieve“-Trailer präsentiert

„Meistere extreme Gefahren wie Schneeverwehungen, Eis, Flüsse und Schlamm – jede mit ihren eigenen Herausforderungen – um deine Ladung so schnell wie möglich sicher ans Ziel zu bringen. Meistere die Elemente allein oder mit Freunden online im voll synchronen Vier-Spieler-Koop-Multiplayer-Modus“, so die Macher weiter.

„SnowRunner“ wird am 28. April 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One sowie den PC (über den Epic Games Store) veröffentlicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu SnowRunner