Ghost of Tsushima: Alterseinstufung deutet planmäßigen Release an

Nachdem die Fans zuletzt die Verschiebung von "Ghost of Tsushima" befürchtet hatten, deutet die Altersfreigabe des australischen Rating-Boards nun an, dass die planmäßige Veröffentlichung im Sommer zu erwarten ist.

Startet das Samurai-Abenteuer noch pünktlich auf PS4?

Der Corona-Virus stellt für viele Entwickler eine große zusätzliche Herausforderung dar, die für Verzögerungen bei der Entwicklung sorgt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie hat kürzlich auch Naughty Dog die erneute Verschiebung für „The Last of Us: Part 2“ angekündigt.

Ghost of Tsushima: Altersfreigabe erteilt

Im gleichen Atemzug kamen Spekulationen auf, dass sich auch die Veröffentlichung von „Ghost of Tsushima“ nochmals verzögern könnte. Auch wenn die Community in den vergangen Wochen bereits einige mögliche Hinweise auf eine erneute Verschiebung des Samurai-Titels entdeckt haben möchte, so liefert das australische Rating-Board (via PushSquare) ein recht deutliches Indiz für die planmäßige Veröffentlichung.



Das australische Rating-Board hat am 17. April 2020 die Alterseinstufung für „Ghost of Tsushima“ veröffentlicht. Der Titel wird mit „MA15+“ eingestuft, was hierzulande in etwa der Freigabe ab 16 Jahren entspricht. Die Einstufung bestätigt, dass der Titel Gewaltdarstellungen, Themen und Ausdrücke beinhaltet, die nicht für jedes Alter geeignet sind.

Die Alterseinstufung bei den Rating-Boards wird für gewöhnlich erst auf Basis von fertigen oder zumindest fast fertigen Spielversionen erteilt. Demnach gehen die Fans nun davon aus, dass die Entwicklung von „Ghost of Tsushima“ planmäßig verläuft, sodass keine weitere Verschiebung zu erwarten ist.

Da die aktuelle Situation mit dem Corona-Virus allerdings alles andere als gewöhnlich ist, besteht immer noch die Möglichkeit, dass Sony sich aus strategischen Gründen für eine Verschiebung des Titels entscheidet, um möglicherweise kommende Titel in einem besseren Abstand zueinander auf den Markt zu bringen.

Ob „Ghost of Tsushima“ also wie bisher geplant am 29. Juni 2020 exklusiv für PlayStation 4 erscheint, bleibt abzuwarten. Es scheint zumindest so, dass die Entwickler von Sucker Punch mit der Arbeit an dem Samurai-Abenteuer gut vorankommen. Gehen wir davon aus, dass die finale Spielversion für die Einstufung eingereicht wurde, dann bleiben noch rund zwei Monate für den finalen Feinschliff und das Finden von Bugs.

Sobald weitere Details bekannt werden, lassen wir euch davon wissen.

