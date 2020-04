Xbox Series X: Hinweise auf baldige Spiele-Enthüllungen verdichten sich

Die Xbox Series X erscheint im Weihnachtsgeschäft.

In den vergangenen Wochen bedachte uns Microsoft regelmäßig mit frischen Details zur Xbox Series X, dem kommenden Nachfolger der Xbox One.

Nachdem sich die neuen Informationen bisher ausschließlich um die Hardware-Spezifikationen oder die grundlegenden Features der neuen Microsoft-Konsole drehten, schienen sich zuletzt die Hinweise zu verdichten, dass wir uns möglicherweise schon in Kürze über die Enthüllungen erster Spiele freuen dürfen. Für frische Spekulationen sorgt aktuell Jason Ronald, seines Zeichens Head of Program-Management beim Xbox-Team.

Via Twitter wies Ronald darauf hin, dass kürzlich eine arbeits- und ereignisreiche Woche des Xbox-Teams zu Ende ging. „Tolles Ende einer aufregenden Woche. Viele wichtige Meilensteine, coole Demos und einige Überraschungen. 👀. Das Team arbeitet weiterhin hart und liefert trotz der herausfordernden Umstände. Stolz, Teil von #TeamXbox zu sein“, heißt es im besagten Tweet. Vermutet wird, dass sich Ronald hier auf Demos bezieht, die im Rahmen einer offiziellen Präsentation gezeigt werden können.

Kürzlich deutete bereits Phil Spencer, das Oberhaupt von Microsofts Gaming-Sparte, an, dass die ersten Xbox Series X-Spiele in den nächsten Wochen vorgestellt werden könnten. Bisher unbestätigten Gerüchten zufolge plant Microsoft gleich zwei große Online-Events. Das erste soll im Mai stattfinden und neben der Xbox Series X erste Titel der neuen Xbox-Konsole in den Mittelpunkt rücken. Das zweite Event hingegen folgt laut einem Insider im Juni und wird als Ersatz für das ausgefallene Xbox-Media-Briefing im Rahmen der E3 2020 fungieren.

Daher sei mit Details wie dem Termin oder dem Preis der Xbox Series X zu rechnen. Auch die Xbox Series S, das schwächere Modell der neuen Microsoft-Konsole, das zuletzt immer wieder durch die Gerüchteküche geisterte, könnte auf dem Online-Event im Juni 2020 bestätigt werden. Microsoft selbst wollte die Berichte um die beiden Online-Events bisher allerdings nicht bestätigen.

Fest steht bisher nur, dass die Xbox Series X im Weihnachtsgeschäft 2020 den Weg in die Regale der Händler finden soll. Laut Analysten sollten wir nicht damit rechnen, dass der Preis der neuen Konsole unter 499 US-Dollar beziehungsweise Euro liegen wird.

Great end to an exciting week. Many significant milestones, cool demos and a few surprises too. 👀

Team continuing to work hard and deliver despite the challenging circumstances. Proud to be part of #TeamXbox.

— Jason Ronald (@jronald) April 25, 2020