Xbox Series X: Phil Spencer deutet baldige Enthüllungen von Spielen an

In den vergangenen Wochen bedachten uns die Verantwortlichen von Microsoft in regelmäßigen Abständen mit frischen Details zur Xbox Series X.

Bisher drehten sich die Informationen der Redmonder allerdings ausschließlich um die Hardware der neuen Konsole. Mit Details und Eindrücken zu kommenden Titeln, die regen Gebrauch von den technischen Möglichkeiten der Xbox Series X machen werden, hielt sich Microsoft bisher vornehm zurück. Allem Anschein nach werden wir uns allerdings nicht mehr allzu lange in Geduld üben müssen. Wie niemand geringeres als Phil Spencer, das Oberhaupt von Microsofts Gaming-Sparte, via Twitter andeutete, könnten die ersten Spiele der Xbox Series X bereits in wenigen Wochen präsentiert werden.

Spencer auf die Frage eines Spielers, wie es um die mögliche Enthüllung von Xbox Series X-Spielen bestellt ist: „Gestern wurden Pläne für die weitere Veröffentlichung von Informationen bis zum Launch überprüft. Das Team leistet großartige Arbeit und passt sich an. Ich war noch nie so begeistert von den Xbox-Plänen. Wir haben euch gehört. Ihr wollt Transparenz und Authentizität. Wir planen weitere Präsentationen dieser Art. Der nächste Schritt ist nicht mehr allzu weit entfernt (Spiele).“

Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass Microsoft aktuell zwei große Online-Events vorbereitet. Das erste soll im kommenden Monat stattfinden und weitere Details zur Hardware der Xbox Series X und erste Ankündigungen von Spielen umfassen. Das zweite Online-Event hingegen wird laut einem Insider im Juni stattfinden und als Ersatz für die ausgefallene E3 2020-Präsentation des Xbox-Teams ins Rennen geschickt.

Microsoft selbst wollte die Gerüchte um die beiden Online-Events bisher nicht kommentieren. Die Xbox Series X wird nach dem aktuellen Stand der Dinge im Weihnachtsgeschäft 2020 veröffentlicht. Begleitet werden könnte die Xbox Series X unbestätigten Berichten zufolge von einem schwächeren Modell in Form der Xbox Series S, das zu einem günstigeren Preis angeboten wird und sich vor allem an Einsteiger oder Gelegenheitsspieler richtet.

