PS5 vs Xbox Series X: „Haben eine bessere Konsole“ – Microsoft ist zuversichtlich

Microsoft ist der Ansicht, die bessere Konsole zu haben. Vielversprechend sind die Teraflops und das Lüftungskonzept.

Ende des Jahres kommen die beiden Konsolen PS5 und Xbox Series X auf den Markt. Schon vor einigen Wochen wurden die technischen Spezifikationen veröffentlicht, die recht unterschiedlich ausfallen. Vor allem in Bezug auf die Teraflops hat Microsoft die Nase vorne. Momentan streiten viele Fans, welches Konzept am Ende ausgewogener ist und welche Ergebnisse die PS5 und Xbox Series X liefern können.

Keine Sorgen um die Power

Zumindest bei Microsoft ist man sich sicher, welche der beiden Konsolen die bessere ist. Bill Stillwell, der ein Teil von Microsofts Cognition-Team (Mixed-Reality) ist, aber auch schon beim Xbox-Team Hand anlegte, macht sich in Bezug auf die Power keine Sorgen. Zugleich verwies er auf die etwas unglücklich konzipierte Vorstellung der PS5.

„Ich denke, was ihr [bei der PS5-Enthüllung] gesehen habt, war das unglückliche Nebenprodukt eines GDC-Gesprächs, das in ein Marketingereignis verwandelt wurde. Ich habe die Präsentation von Sony geliebt. Ich denke, sie haben eine coole Technik. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir eine bessere Konsole haben. Wir machen uns keine Sorgen um die Power“, so Stillwell.

Die Xbox Series X bringt es auf eine GPU-Leistung von 12 Teraflops, während es bei der PS5 bis zu 10,3 Teraflops sind. Preise wurden für beide Systeme nicht genannt. Auch können bisher keine direkten Gameplay- bzw. Grafikvergleiche betrachtet werden. Im Fall der Sony-Konsole ist zudem offen, für welches Design sich die Japaner entschieden haben. Der kürzlich enthüllte DualSense könnte zumindest andeuten, ich welche Richtung es geht.

Erscheinen sollen die PS5 und Xbox Series X in der Vorweihnachtstzeit. Genaue Termine wurden bislang nicht enthüllt. Der November scheint jedoch eine Wette zu sein, die erfolgsversprechend ist. Wir erinnern uns: Auch die PS4 und Xbox One kamen im November auf den Markt. Bis zum Launch könnt ihr einen Blick auf unsere Themen-Übersichten zur PS5 und Xbox Series X werfen.

