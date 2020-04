Ghost of Tsushima: Arbeiten so gut wie abgeschlossen – Frische Details in Kürze

"Ghost of Tsushima" soll von der Verschiebung profitieren.

Im Laufe des gestrigen Tages bestätigte Sony Interactive Entertainment die Gerüchte, dass „Ghost of Tsushima“ zugunsten von „The Last of Us: Part 2“ auf den Juli des Jahres verschoben wird.

In einem aktuellen Statement meldeten sich nun auch die für „Ghost of Tsushima“ verantwortlichen Entwickler von Sucker Punch zu Wort und sprachen über die Verschiebung des Samurai-Abenteuers. Wie den Spielern versprochen wurde, sind die Arbeiten an „Ghost of Tsushima“ so gut wie abgeschlossen. Gleichzeitig wurden uns frische Details zum ambitionierten Projekt in Aussicht gestellt, die bereits in Kürze veröffentlicht werden sollen.

Zusätzliche Entwicklungszeit soll effektiv genutzt werden

„Es gab sicherlich Herausforderungen bei der Anpassung an die Spielentwicklung in einer Home-Office-Umgebung. Dank des unglaublichen Einsatzes unseres weltweiten Teams ist Ghost of Tsushima allerdings fast bereit für die Veröffentlichung“, so Sucker Punch in der aktuellen Mitteilung.

Und weiter: „Allerdings gibt es noch einige letzte Handgriffe zu erledigen und Bugs zu beseitigen. Daher werden wir diese zusätzlichen Wochen gut nutzen. Wir hoffen, dass ihr alle in Sicherheit bleibt. Wir können es kaum erwarten, dass ihr spielt und wir werden sehr bald viele weitere Details zum Gameplay bekannt geben!“

Als neuer Releasetermin von „Ghost of Tsushima“ wurde der 17. Juli 2020 ausgerufen. Somit beläuft sich die Verschiebung des Titels lediglich auf wenige Wochen.

