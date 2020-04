Tony Hawk’s Alcatraz: Neues Spiel für PS4 und Xbox One?

Es scheint, dass es mit "Tony Hawk’s" weitergeht.

Schon seit Jahren machen Gerüchte zur Rückkehr der „Tony Hawk’s“-Reihe die Runde. Doch bestätigt wurde ein neues Konsolenspiel bislang nicht. Das könnte sich in absehbarer Zeit ändern, sofern wir den jüngsten Gerüchten glauben können.

Bei einem europäischen Händler wurde ein Hinweis auf einen neuen „Tony Hawk’s“-Teil entdeckt, der offenbar den Namen „Tony Hawk’s Alcatraz“ trägt und für PlayStation 4 sowie Xbox One entsteht. Auch der Release-Termin wird im Produkteintrag genannt. Der Launch soll am 30. Oktober 2020 erfolgen. Es ist ein Freitag.

Für einen simplen Fehler wären es im Grunde zu präzise Angaben, sodass die Wahrscheinlichkeit der baldigen Ankündigung von „Tony Hawk’s Alcatraz“ gar nicht so gering ist. Aufmerksam gemacht wird auf den Produkteintrag in einem Tweet:

Tony Hawk’s Alcatraz popped up on a game retailer site 🤔 (Thanks @IFLiden for the heads up) pic.twitter.com/L0cK4L8wly

— Spawn Wave (@SpawnWaveMedia) April 29, 2020