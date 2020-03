Tony Hawk’s Pro Skater: Neues Spiel wohl noch in diesem Jahr – Neue Hinweise aufgetaucht

Fans von Skateboard-Spielen haben anscheinend Grund zur Hoffnung auf ein neues „Tony Hawk’s Pro Skater“-Spiel. Es sind recht eindeutige Hinweise aufgetaucht, die andeuten, dass noch in diesem Jahr ein neues Spiel unter dem Banner der Skateboard-Legende veröffentlicht wird.

Den entsprechenden Hinweis hat die Experimental Punk Rock Band namens The Death Set auf Facebook gegeben. In einem inzwischen wieder gelöschten Beitrag teilte die Gruppe mit, dass sie „gerade fünf neue Songs für das Tony Hawk 2020 Game lizenziert hat. Ihr werdet den Scheiß schon bald hören.“

Was genau unter „bald“ zu verstehen ist, bleibt abzuwarten. Die offizielle Ankündigung eines neuen „Tony Hawk Pro Skater“-Titels steht noch aus. Hinweise auf ein neues Spiel der Reihe gab es schon zuvor. Allerdings lassen genauere Details weiter auf sich warten.

Die Verträge zwischen Tony Hawk und Activision sind bereits 2015 ausgelaufen. Bereits 2018 erschien mit „Tony Hawk’s Skate Jam“ ein eher mäßiger Mobile-Titel, um es positiv auszudrücken. Es ist also durchaus denkbar, dass auch der kommende Titel die aktuellen Spielekonsolen PS4, Nintendo Switch und Xbox One sowie den PC auslässt, um sich der Mobile-Gemeinschaft anzunehmen. Sollten genauere Details bekannt werden, erfahrt ihr hier davon.

New Tony Hawk Pro Skater game inbound!

Keeping hopes low after the long, long row of abysmal games since Tony Hawk’s RIDE.

But this also seems like a major NDA breach. pic.twitter.com/gGUiNZL6i8

— TheNathanNS (@TheNathanNS) March 10, 2020