PlayStation Plus: Mai-Spiele ab morgen – April-Angebot endet

Nur noch wenige Stunden lang seid ihr in der Lage, die Spiele in Anspruch zu nehmen, die im April in das PlayStation Plus-Angebot aufgenommen wurden. Dabei handelt es sich um "Uncharted 4" und "Dirt Rally 2.0". Morgen werden die Games für Mai freigeschaltet.

Holt euch "Uncharted 4" kostenlos über PlayStation Plus. Das Angebot endet morgen.

Am morgigen 6. Mai 2020 erfolgt die Freischaltung der neuen PlayStation Plus-Spiele. Gleichzeitig werden die PS-Plus-Games zurückgezogen, die Sony für den April ausgesucht hatte.

Wie immer gilt: Habt ihr sie als Mitglied einmal für 0 Euro „gekauft“, könnt ihr sie dauerhaft nutzen. Als Voraussetzung gilt eine laufende PlayStation Plus-Mitgliedschaft. Falls ihr die zwei PS4-Spiele noch nicht in Anspruch genommen habt, könnt ihr es noch einen Tag lang nachholen. Nachfolgend haben wir die Angebote aufgelistet.

April-Angebot von PS Plus

Uncharted 4

Veröffentlicht am 10. Mai 2016

Metascore: 93

Regulärer Preis: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

In „Uncharted 4“ kehrt der Serienprotagonist Nathan Drake zurück, der zusammen mit bekannten Figuren aus der Reihe die Suche nach einem verlorenen Schatz aufnimmt. Mit den Helden erkundet ihr Urwaldinseln, Städte und Berggipfel. Beim nächsten Projekt der Reihe handelt es sich um einen Film, der sich der Vorgeschichte annimmt.

Dirt Rally 2.0

Veröffentlicht am 26. Februar 2019

Metascore: 84

Regulärer Preis: 44,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

„DiRT Rally 2.0“ verweilt noch gar nicht so lange auf dem Markt und lässt euch mit Fahrzeugen verschiedener Epochen zahlreiche Rennstrecken befahren. Ihr rast während eurer Spielsessions über Rallye-Standorte auf der ganzen Welt.

PS Plus im Mai 2020

Am morgigen Dienstag kommen zwei neue Spiele in die Instant Games Collection. Enthüllt wurden sie bereits am vergangenen Mittwoch. Es handelt sich um „Cities Skylines“ und den „Landwirtschafts-Simulator 19“, die ihr einen Monat lang in Anspruch nehmen könnt. Die Freischaltung erfolgt voraussichtlich in den Mittagsstunden.

Weitere Details zu den PS Plus-Spielen für Mai und einen passenden Trailer halten wir in dieser Meldung für euch bereit.

Das bietet PS Plus: Eine zwölfmonatige Mitgliedschaft bei PS Plus kostet jenseits von Angeboten und Preissenkungen etwa 60 Euro. Abonnenten profitieren nicht nur von den Spielen der Instant Games Collection. Obendrauf erhalten sie die Möglichkeit, auf die Online-Modi von PS4-Spielen zuzugreifen. Hinzu kommen mehr Cloud-Speicher und regelmäßig eingeführte Rabatte. Mehr zu PlayStation Plus erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

