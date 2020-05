Resistance: Rückkehr der Marke geplant? Tweet sorgt für Spekulationen

"Resistance": Könnte die Marke ein Comeback feiern?

Zu den bekanntesten Marken des US-amerikanischen Entwicklerstudios Insomniac Games dürfte sicherlich die Shooter-Reihe „Resistance“ gehören.

Das erste „Resistance“ in Form von „Fall of Man“ wurde im Jahr 2006 für die PlayStation 3. Es folgten „Resistance 2“ (2008) und „Resistance 3“ (2011). Darüber hinaus wurde im Jahr 2012 das Spin-off „Resistance: Burning Skies“, das bei nStigate Games entstand, für PlayStation Vita veröffentlicht. Seitdem liegt die Marke leider auf Eis. Doch könnte Insomniac Games möglicherweise ein Comeback von „Resistance“ vorbereiten?

Eine offizielle Ankündigung steht noch aus

Für die entsprechenden Spekulationen sorgt ein frisch veröffentlichter Tweet des Studios, in dem „Resistance 2“ zu sehen ist. Ein handfester Hinweis auf einen neuen Ableger oder mögliche Remastered-Versionen zu den PlayStation 3-Ablegern? Mit einem Blick auf Insomniac Games‘ Twitter-Historie sollten die aktuellen Gerüchte um das Comeback von „Resistance“ erst einmal mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

So veröffentlichte das Studio in der Vergangenheit nämlich immer wieder Tweets zu hauseigenen Spielen, ohne dass die Tweets mit einer Ankündigung in Verbindung standen. Von den Fans auf eine mögliche Rückkehr von „Resistance“ angesprochen, wies Insomniac Games bereits im Jahr 2015 darauf hin, dass die Entscheidung im Endeffekt bei Sony Interactive Entertainment liegt, da das Unternehmen die Markenrechte an „Resistance“ hält.

Im August 2019 wurde Insomniac Games von Sony Interactive Entertainment übernommen. In wie weit die Übernahme die Chancen auf eine Rückkehr von „Resistance“ steigen lässt, bleibt abzuwarten. Nach dem kommerziellen Erfolg von „Spider-Man“ dürfte vorerst nämlich ein Nachfolger zum Superhelden-Hit im internen Fokus stehen.

Do you feel lucky, punk? pic.twitter.com/8EmQFbDHxa — Insomniac Games (@insomniacgames) May 2, 2020

