Resident Evil 8: Laut Insider besonders düster und grausam

Sogar die Serien-Fans werden von „Resident Evil 8“ schockiert sein, meint der Insider Dusk Golem. Laut seiner Aussage wird der nächste Ableger von Capcoms Survival-Horror-Reihe besonders düster und grausam ausfallen.

„Resident Evil 8“ befindet sich angeblich für PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One und PC in Entwicklung. Die Veröffentlichung soll für 2021 geplant sein, heißt es aus Insider-Kreisen. Offiziell hat Capcom diese Gerüchte von recht verlässlichen Insidern bisher weder bestätigt noch dementiert.

Der Insider Dusk Golem kam auf Twitter erneut auf das Spiel zu sprechen. In dem Tweet sprach er zunächst ein neues „Silent Hill“ an, zu dem er nichts weiter zu berichten weiß, als er zuvor bereits gesagt hat. Zu „Resident Evil 8“ merkte er weiter an: „Bei RE8 freue mich auf die Enthüllung, es ist bei weitem das bisher düsterste und grausamste RE.“

Mehr hat der Insider bei dieser Gelegenheit nicht verraten. Der Hinweis, dass der Titel bald angekündigt werden könnte, lässt aber vermuten, dass „Resident Evil 8“ wohl im kommenden Jahr erscheinen könnte. Aber auch eine Veröffentlichung als Next-Gen-Launch-Titel wäre nicht auszuschließen. Die PS5- und Xbox Series X-Enthüllungsevents von Sony und Microsoft für die wirklich großen Geschütze stehen schließlich noch bevor.

Während bereits bekannt ist, dass sowohl PS5 als auch Xbox Series X bis zum Weihnachtsgeschäft 2020 im Handel verfügbar sein sollen, ist die genaue Enthüllungsplanung noch nicht bekannt. Genauso lassen Details zur Preisgestaltung und den genauen Veröffentlichungsterminen auf sich warten.

I don't know much on Silent Hill I haven't shared, but its apparently its revealed soon so I'm looking forward to it. I still believe it from what I was shown, but I do have a healthy skeptic in me.

RE8 I'm excited for the reveal, it's by far the darkest & most gruesome RE yet.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 8, 2020