Tony Hawk Pro Skater: Remaster mit ersten Details, Trailer und Termin bestätigt

Am Abend wurde "Tony Hawk Pro Skater 1+2" endlich offiziell angekündigt. Die Neuauflagen erscheinen für den PC, die Xbox One und die PS4.

"Tony Hawk Pro Skater" bekommt ein Remaster spendiert.

Was in den vergangenen Monaten immer wieder in Form von Gerüchten die Runde machte, wurde heute endlich auch von offizieller Seite bestätigt.

So dürfen sich die Spieler in der Tat auf Remastered-Versionen zu „Tony Hawk Pro Skater“ und „Tony Hawk Pro Skater 2“ freuen. Die beiden Neuauflagen werden in einem Paket für die Konsolen sowie den PC veröffentlicht und nach dem aktuellen Stand der Dinge ab dem 4. September 2020 erhältlich sein. Versprochen werden alle Profi-Skater, Tricks, Modi und Songs aus den beiden gefeierten Originalen.

Zahlreiche bekannte Skater an Bord

Zu den enthaltenen Skatern gehören Steve Caballero, Geoff Rowley, Bucky Lasek, Elissa Steamer, Kareem Campbell, Andrew Reynolds, Bob Burnquist, Eric Koston, Rodney Mullen, Jamie Thomas, Rune Glifberg, Chad Muska und natürlich Tony Hawk. Das Remaster wird außerdem alle Original-Level aus den ersten beiden Spielen der Reihe enthalten, von der Lagerhalle bis zur Stierkampfarena.

Die technische Umsetzung wurde natürlich ebenfalls auf Vordermann gebracht und liefert euch zum einen flüssige 60FPS. Auf dem PC, der Xbox Series X sowie der PS4 Pro erstrahlt „Tony Hawk Pro Skater 1+2“ zudem in der 4K-Auflösung. „Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2“ wird in Deutschland zum UVP von 44,99 Euro veröffentlicht. Eine Digital Deluxe Edition mit einzigartigen Inhalten wird zum UVP von 54,99 Euro veröffentlicht.

Ebenfalls angeboten wird eine Collector’s Edition, die zum Preis von 99,99 Euro erhältlich sein und ein limitiertes Birdhouse-Deck enthalten. Zu diesem heißt es von offizieller Seite: „Das Deck bietet das legendäre Falcon 2-Design in einer Neuauflage exklusiv in der Collector’s Edition. Das Deck ist 100%ig zum Skaten geeignet, aber vielleicht hältst du dich mit den irren Grinds lieber etwas zurück: Das aufgedruckte Autogramm vom Birdman höchstpersönlich könnte darunter leiden.“

Alle, die „Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2“ digital vorbestellen, erhalten Zugriff auf die Lagerhalle-Demo vor der offiziellen Veröffentlichung des Spiels. Die Demo wird laut Activision zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

