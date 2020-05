Ghost of Tsushima: Am Donnerstag neue State of Play-Ausgabe mit 18 Minuten Gameplay

Am Donnerstag werden Sony und Sucker Punch umfassende Gameplay-Szenen zu "Ghost of Tshushima" in der neuen Ausgabe von State of Play präsentieren. Fast 20 Minuten aus dem Spiel sollen gezeigt werden.

Das Samurai-Abenteuer „Ghost of Tsushima“ aus dem Hause Sucker Punch ist neben „The Last of Us: Part 2“ das derzeit wohl am meisten erwartete PS4-Exklusivspiel. Nachdem Sony Interactive Entertainment vor wenigen Wochen bereits bestätigte, dass die Entwicklung des Titels fast abgeschlossen ist, wird nun ein umfassender Blick auf das Gameplay angekündigt.

State of Play-Stream am Donnerstag

In der nächsten Ausgabe von State of Play wird „Ghost of Tsushima“ ausführlich in einem rund 18 Minuten langen Gameplay-Video präsentiert, kündigte Sony auf dem offiziellen PlayStation Blog an. Die neue Episode von State of Play wird am Donnerstag, den 14. Mai um 22 Uhr MEZ auf Twitch und YouTube präsentiert.

Auf dem offiziellen PlayStation Blog wird nochmals der Veröffentlichungstermin des Titels bestätigt. Außerdem wird verraten, was unter anderem im neuen Gameplay-Material zu sehen sein wird. Dazu heißt es:

„Die Episode konzentriert sich ganz auf Ghost of Tsushima, das am 17. Juli auf PS4 erscheint. Ihr erhaltet tiefere Einblicke in neues Gameplay-Material zu Erkundung, Kämpfen und noch vieles mehr. Die aktuelle Version hat eine Länge von etwa 18 Minuten.“

Zum Thema: Ghost of Tsushima: Das bisher mit Abstand größte Projekt von Sucker Punch, bestätigt das Studio

Neuigkeiten zur PS5 wird es in der nächsten State of Play-Ausgabe nicht geben, betonte Sony zudem. Nur das kommende PS4-Open-World-Spiel soll im Mittelpunkt stehen. „Ghost of Tsushima“ erscheint am 17. Juli 2020 exklusiv auf PS4. Der Titel wurde zu Gunsten von „The Last of Us: Part 2“ um einige Wochen verschoben. Mehr zum Thema erfahrt ihr hinter dem Link.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Ghost of Tsushima