Tony Hawk’s Pro Skater 1+2: Diese Songs sind wieder mit dabei

Ab September könnt ihr euer Können am Controller unter Beweis stellen.

Der Publisher Activision hat die offizielle Soundtrack-Liste von „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ veröffentlicht. Mit dabei sind reichlich Musikstücke, die eure Kunststücke auf dem Board stimmungsvoll untermalen. Doch es scheint, dass es nicht alle Songs aus den Originalen in die Remaster-Version geschafft haben.

Der Entwickler Vicarious Visions erwähnte in der ursprünglichen Ankündigung des Remasters, dass fast alle Songs aus den Original-Soundtracks übernommen werden konnten. Stücke wie „Police Truck“ von Dead Kennedys, „Superman“ von Goldfinger, „Jerry Was a Race Car Driver“ von Primus und „Guerrilla Radio“ von Rage Against the Machine sind wieder mit dabei. Auf Spotify könnt ihr euch die Auswahl anhören.

Soundtrack in der Übersicht

“Police Truck” by the Dead Kennedys “Superman” by Goldfinger “Jerry Was a Race Car Driver” by Primus “New Girl” by The Suicide Machines “Here and Now” by The Ernies “Euro-Barge” by The Vandals “Blood Brothers” by Papa Roah “Guerrilla Radio” by Rage Against the Machine “Pin the Tail on the Donkey” by Naughty by Nature “You” by Bad Religion “When Worlds Collide” by Powerman 5000 “No Cigar” by Millencolin “Cyclone” by Dub Pistols “May 16” by Lagwagon “Subculture – Dieslboy + Kaos VIP” by Styles of Beyond and Dieselboy + Kaos “Heavy Metal Winner” by Consumed “Evil Eye” by Fu Manchu “Five Lessons Learned” by Swingin’ Utters

Zum Thema

Während die Sammlung den größten Teil der Musik von „Tony Hawks Pro Skater“ und „Tony Hawks Pro Skater 2“ umfasst, scheinen die folgenden Songs nicht enthalten zu sein:

Tony Hawk’s Pro Skater “Screamer / Nothing to Me” by Speedealer “Cyco Vision” by Suicidal Tendencies “Committed” by Unsane

Tony Hawk’s Pro Skater 2 “Bring the Noise” by Anthrax & Public Enemy “B-Boy Document ’99” by The High & Mighty, Mos Def, and Mad Skillz “Out With the Old” by Alley Life



„Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ wird am 4. September 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4 auf den Markt kommen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Tony Hawk Pro Skater