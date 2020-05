Xbox Series S: Preisfrage verhindert offenbar Enthüllung – Ankündigung im August?

Was ist aus der Xbox Series S geworden, die sich angeblich in Arbeit befindet? Offenbar rechnen die Entwickler weiterhin damit. Doch scheint der offene Preis die Ankündigung zu verhindern.

Zumindest die Xbox Series X soll in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Schon vor vielen Monaten kam das Gerücht auf, dass Microsoft neben der recht potenten Xbox Series X eine zweite Konsole auf den Markt bringen wird, die eher auf das preisbewusste Publikum abzielt. Vorgestellt wurde die Xbox Series S bisher nicht, was aufgrund der recht offensiven Next-Gen-Kommunikation die Frage aufkommen ließ, ob die Redmonder weiterhin an der doppelten Veröffentlichung festhalten.

Zumindest der bei Windows Central beheimatete Jez Corden wäre überrascht, wenn die Xbox Series S vom Tisch wäre. Das betonte er in einem Podcast. Corden habe erst kürzlich mit Entwicklern gesprochen, die immer noch auf die abgespeckte Konsole abzielen. Doch er verwies zugleich darauf, dass Microsoft nicht grundsätzlich auf eine späte Planänderung verzichtet. Wir erinnern uns an das Surface Mini, das quasi in letzter Minute eingestellt wurde.

Ohne Preis keine Ankündigung

Sollte die Xbox Series S tatsächlich noch in der Entwicklung sein, stellt sich die Frage, warum sie bisher nicht vorgestellt wurde. Auch darauf hatte Corden eine Antwort, die durchaus einleuchtend klingt. Laut seiner Einschätzung wird die Xbox Series S wahrscheinlich erst dann angekündigt, wenn der Preis bestätigt werden kann.

Da die Konsole nicht so leistungsfähig sein wird wie die Xbox Series X, wäre es nicht sinnvoll, sie zu enthüllen, ohne den wichtigsten Marketingansatz nutzen zu können. Es ist der Preis.

Sowohl Sony als auch Microsoft konnten sich bislang nicht dazu durchringen, näher auf die Preisgestaltung der beiden Konsolen PS5 und Xbox Series X einzugehen. Marktbeobachter erwarten in diesem Jahr einen Preiskampf, bei dem ein Produzent unmittelbar auf die Ankündigung des Konkurrenten reagiert. Erst kürzlich meinte ein Analyst, dass Microsoft den Preis von Sony unterbieten möchte.

Preisenthüllungen im August?

Auch der Venturebeat-Redakteur Jeff Grubb machte sich in den vergangenen Tagen Gedanken zu den Preisankündigungen. Er kam zu dem Schluss, dass ihr euch mindestens bis August 2020 gedulden müsst.

In einem Tweet betonte er: „Ich würde erst im August mit Konsolenpreisen rechnen. Wenn Intel, Nvidia und AMD ähnliche Produkte auf den Markt bringen, warten sie bis zur letzten Minute, um einen Preis festzulegen. Es ist das Einzige, was sie noch ändern können. Aber Konsolen profitieren natürlich mehr von Vorbestellungen, sodass nicht ewig gewartet werden kann.“

Zumindest steht fest: Sony und Microsoft möchten ihre Konsolen PS5 und Xbox Series X im Weihnachtsquartal des laufenden Jahres auf den Markt bringen.

