Werden es im Fall der Xbox Series X nur 400 Euro?

Bis zum Launch der beiden Konsolen PS5 und Xbox Series X vergehen nur noch etwa sechs Monate. Doch noch immer sind viele Fragen offen. Wann genau erfolgt der Marktstart und welchen Preis verlangen Sony und Microsoft für ihre Hardware?

Laut der Einschätzung von Michael Pachter, Analyst bei Wedbush Securities, wird schon die Ankündigung des Preises zu einer Art Konsolenkrieg. Er glaubt, dass Microsoft den Preis der PS5 unbedingt unterbieten möchte, auch wenn es bedeutet, dass die Redmonder die Verkäufe subventionieren müssen.

Xbox Series X günstiger als die PS5?

„Microsoft ist ziemlich schlau, wenn es darum geht, auf Sony zu warten. Nach allem, was ich gesehen habe, muss Sony für die PS5 500 US-Dollar verlangen. Und Microsoft hat eine große Bilanz. Wenn sie den Preis um 100 US-Dollar unterbieten möchten und die ersten zehn Millionen damit subventionieren, dann werden sie es tun“, so Pachter.

Laut Pachters Rechnung wäre für die Xbox Series X ein Preis von 400 US-Dollar denkbar. Bestätigt wird er aber offenbar erst nach der Enthüllung des Konkurrenten: „Also ich denke, dass sie darauf warten, dass Sony den ersten Schritt macht. Und danach werden sie den Preis und den Veröffentlichungstermin nennen. Es [der Launch] wird im Vorweihnachtszeitraum sein, sehr wahrscheinlich irgendwann im November. Es werden wahrscheinlich 400 Dollar. Und die Fans werden eine Menge für ihre 400 Dollar bekommen“, heißt es weiter.

Bisher gingen die meisten Analysten und Branchenvertreter davon aus, dass die Xbox Series X etwas kostspieliger als die PS5 wird oder sich die Preise beider Konsolen nicht unterscheiden. Doch es ist gut möglich, dass sich die Redmonder für die Situation beim Start der aktuellen Konsolengeneration revanchieren möchten. Damals ging Sony mit einer PS4 an den Start, die 100 US-Dollar bzw. Euro günstiger als die Xbox One war. Erst nach dem Wegfall von Kinect sank der Preis der zuletzt genannten Konsole.

Microsoft hat Spielraum

Doch was sagt Microsoft zum Preis der Xbox Series X? Die jüngsten Aussagen von Jason Ronald deuten darauf hin, dass die Einschätzung von Pachter möglicherweise gar nicht so weit an der Realität vorbeigeht. „Ich denke, Phil [Spencer] war ziemlich transparent. Wir haben das System preislich konzipiert. Wir sind in Bezug auf unser entwickeltes System zuversichtlich, aber gleichzeitig werden wir preislich beweglich sein.“

Das heißt, Microsoft hat offenbar Spielraum, um sich an die Gegebenheiten anpassen zu können. Aber mit den von Pachter prognostizierten 400 US-Dollar wäre sogar der Launch-Preis der Xbox One X unterschritten.

Was meint ihr? Welche Preise erwartet ihr für die PS5 und Xbox Series X? Und könnte Pachters Vorhersage zutreffen?

