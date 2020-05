Xbox Series X: Intelligente Architektur soll Flaschenhälse verhindern

Die Xbox Series X erscheint im Weihnachtsgeschäft 2020.

In den vergangenen Wochen sprach Microsoft ausführlich die Hardware der Xbox Series X und hob dabei vor allem die Leistung der Konsole hervor.

In einem aktuellen Interview griff Jason Ronald, seines Zeichens Partner Director of Program Management für die Xbox Series X, dieses Thema noch einmal auf und wies darauf hin, dass es Microsoft in erster Linie darum ging, ein ausbalanciertes System abzuliefern. Anstatt sich auf einzelne Werte wie die Teraflops zu konzentrieren, geht es Microsoft um eine entsprechende End-to-End-Performance.

Microsoft verspricht die ultimative Lösung für Asset-Streaming

„Es geht mir um die End-to-End-Performance des Systems. Es geht nicht um einen Aspekt gegen den anderen. Für uns war ein nachhaltiges Leistungsniveau, wie man es noch nie zuvor gesehen hat, von entscheidender Bedeutung. Das System wurde von uns so konzipiert, dass es ein gut ausbalanciertes System ohne Engpässe oder Kompromisse in irgendeinem Bereich ist“, so Ronald.

Und weiter: „Egal ob es nun um die CPU-Leistung oder die GPU-Leistung geht – wir befanden uns an der oberen Grenze dessen, was mit einem herkömmlichen Rotations-Laufwerk möglich ist. Daher wussten wir, dass wir in Dinge wie die IO-Performance auf SSD-Level investieren mussten. Wir haben die Xbox Velocity-Architektur so konzipiert, dass sie die ultimative Lösung für das Streaming von Assets darstellt.“

Die Xbox Series X wird im Laufe des diesjährigen Weihnachtsgeschäft veröffentlicht. Wann und zu welchem Preis die neue Konsole von Microsoft angeboten wird, wird unbestätigten Berichten zufolge im kommenden Monat bekannt gegeben.

Quelle: Eurogamer

