Xbox Series X: Bis zu 120FPS & tausende Spiele zum Launch – Details zur Abwärtskompatibilität

Am Nachmittag nannte Microsoft einen Schwung neuer Details zur Xbox Series X. Diese drehen sich um die Abwärtskompatibilität der Konsole, die es den Spielern bereits zum Launch ermöglichen wird, auf tausende Xbox-Spiele zuzugreifen.

Wie bereits vor einigen Wochen bestätigt wurde, bekommen die unterstützten Xbox-, Xbox 360- und Xbox One-Titel im Zuge der Abwärtskompatibilität auf der Xbox Series X verschiedene technische Verbesserungen spendiert. Laut Microsoft bestand das von den Entwicklern verfolgte Ziel darin, die beste Version von Spielen aus den vergangenen vier Konsole-Generationen anzubieten.

HDR, bis zu 120FPS und weitere Verbesserungen versprochen

Zu den bereits bestätigten Verbesserungen, die die Xbox-, Xbox 360- und Xbox One-Titel auf der Xbox Series X spendiert bekommen, gehört eine automatische Unterstützung des HDR-Features. Wie Microsoft heute bekannt gab, steigert sich in vielen Fällen auch die Performance um ein Vielfaches. Dies zeigt sich in höheren und gleichmäßigeren Bildwiederholraten sowie einer Wiedergabe mit maximaler Auflösung und bestmöglicher visueller Qualität.

Hinzukommen dank der SSD der Xbox Series X kürzere Ladezeiten und eine verdoppelte Framerate bei einer Vielzahl an Titeln. Aus 30FPS werden in diesem Fall 60FPS und aus 60FPS werden 120FPS. Zu den technischen Verbesserungen heißt es weiter: „Techniken wie die Heutchy-Methode, die ein hochauflösendes Rendering bis zu 4K-Qualität ermöglicht, oder die Integration anisotroper Filterung zur Verbesserung der finalen Bildqualität bringen diese klassischen Spiele auf einen modernen Standard, besser als je zuvor.“

Abwärtskompatibilität soll erweitert werden

Ebenfalls unterstützt wird die Quick-Resume-Funktion mit der es möglich sein wird, mehrere Spiele gleichzeitig zu pausieren und auf Knopfdruck wieder aufzunehmen. Abschließend weist Microsoft darauf hin, dass die Entwickler die Auswahl der unterstützten beziehungsweise abwärtskompatiblen Titel weiter ausbauen möchten und dabei auch das Feedback der Spieler berücksichtigen werden.

„Bei all diesen Entwicklungen berücksichtigt das Team von Xbox Deine Wünsche und verbessert die Kompatibilität Deiner Lieblingstitel. Die Wiederbelebung nostalgischer Spiele stellt oft eine komplexe Mischung aus technischen und lizenzrechtlichen Herausforderungen dar. Doch wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um das Vermächtnis der Gaming-Community zu bewahren und mit Xbox Series X weiter in die Zukunft zu tragen“, so das Unternehmen.

Besonders großen Wert legt Microsoft auf die Tatsache, dass die Verbesserungen hardwareseitig realisiert werden und für die Entwickler nicht mit einem zusätzlichen Aufwand verbunden sind. Alle weiteren Details zur Abwärtskompatibilität der Xbox Series X findet ihr auf der offiziellen Website. Die Xbox Series X wird im diesjährigen Weihnachtsgeschäft 2020 veröffentlicht. Der Preis und ein konkreter Termin könnten unbestätigten Angaben zufolge im kommenden Monat folgen.

