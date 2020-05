Assassin’s Creed Valhalla: Versteckte Klinge anders positioniert – Narrative Director liefert Erklärung

Ab Ende des Jahres könnt ihr als Wikinger morden.

Ubisoft brachte kürzlich einige Videoszenen aus „Assassin’s Creed Valhalla“ in den Umlauf. Das zuvor versprochene Gameplay-Material wurde zwar nicht gezeigt. Allerdings ließen sich dem Clip einige Details entnehmen. Deutlich wurde unter anderem, dass die versteckte Klinge (Hidden Blade) gar nicht mehr so versteckt ist und stattdessen auf der Oberseite der Unterarme verweilt.

Eivor möchte auffällig sein

In einem Statement auf Twitter ging Narrative Director Darby McDevitt etwas näher auf die Hintergründe ein: „Es ist eine bewusste Entscheidung. Es ist etwas, das Eivor sehr am Herzen liegt. Wenn er oder sie diese versteckte Klinge in die Hände bekommt, kommt es Eivor in den Sinn, dass es viel interessanter wäre, den Leuten diese Waffe zu zeigen, um auffällig zu sein.“

Laut der weiteren Aussage von McDevitt hatten die Wikinger einen Sinn für Ehre: „Es war sehr wichtig, dass man, wenn man jemanden getötet hat, die Leute wissen lässt, dass man getötet hat.“

Ein weiterer Aspekt bei der Entscheidung: „Oft wurden Menschen nicht für Mord bestraft, wenn sie eine kleine Rechtfertigung hatten, wie zum Beispiel, dass jemand sie beleidigt hat. Sie wurden nicht für den Mord bestraft, solange sie dies zugaben und offen erklärten: ‚Ja, ich habe diese Person getötet, weil wir in den Kampf gerieten'“, so McDevitt.

Die versteckte Klinge sichtbar zu machen war daher eine Art Erweiterung dieser Ehre. Und so betonte der Narrative Director abschließend: „Wir möchten, dass sich dieser auffällige Aspekt der Klinge in der Art und Weise widerspiegelt, wie Eivor sich der Welt präsentiert.“

Bei den vorangegangenen Interpretationen der verborgenen Klinge wurde sie in der Regel versteckt am inneren Unterarm befestigt, wobei sich die Klinge entlang der Handfläche erstreckte. Eine Ausnahme bildete die versteckte Klinge, die Darius in der für „Assassins Creed Odyssey“ veröffentlichten DLC-Erweiterung „Legacy of the First Blade“ zum Einsatz brachte.

„Assassin’s Creed Valhalla“ kommt gegen Ende 2020 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und PC auf den Markt. Die Current-Gen-Fassungen starten im Oktober. Mehr zum neuen Ubisoft-Adventure erfahrt ihr in unserer Übersicht zu „Assassin’s Creed Valhalla“.

