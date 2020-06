Batman: Geleaktes Bildschirm-Foto scheint neuen Titel für PS5 und PS4 zu bestätigen

Es ist seit einiger Zeit ein offenes Geheimnis, dass Warner Bros. Monteal an einem neuen „Batman“-Spiel arbeitet. Offizielle Hinweise deuteten an, dass die Geheimorganisation Court of Owls eine wichtige Rolle spielen wird.

Batman-Ankündigung steht kurz bevor?

Darüber hinaus gab es diverse Leaks und Gerüchte, laut denen es sich um ein Soft-Reboot der „Batman Arkham“-Reihe handeln soll. Zudem sollen mehrere spielbare Charaktere der Bat-Familie zur Verfügung stehen. Offizielle Details ließen aber noch auf sich warten.

Ein frisches Leak (via Reddit) heizt derzeit aber die Gerüchteküche an. In den Gaming-Foren macht derzeit ein Bildschirm-Foto die Runde, welches offenbar das Ende eines Trailers für das neue „Batman“-Spiel zeigt. Es handelt sich offenbar um einen 1:53 Minuten langen Cinematic-Trailer, mit dem ein Spiel für PS5 und PS4 angekündigt wird. Weitere Plattformen sind nicht ausgeschlossen, da diese womöglich später eingeblendet werden könnten.

Weiter ist der mögliche Subtitel „Capture the Knight“ zu lesen. Es könnte sich dabei aber auch lediglich um eine Art Slogan handeln, der vor der Einblendung des tatsächlichen Titels erscheint.



Das Foto verrät weiter, dass der Trailer bei den Blur Studios entstanden ist, die für ihre preisgekrönten Arbeiten für zahlreiche Projekte bekannt sind. Es wäre demnach ein eindrucksvoller Cinematic-Trailer als Ankündigungs-Trailer für das neue „Batman“-Spiel zu erwarten. Da es sich um ein unbestätigtes Gerücht handelt, ist jedoch Vorsicht geboten.

Ein Foto-Leak so kurz vor dem PS5-Enthüllungs-Event lässt vermuten, dass der Titel heute Abend angekündigt wird. Den Livestream könnt ihr heute Abend ab 22 Uhr unserer Zeit auch hier auf der Seite ansehen. Wir bieten euch schnellstmöglich die Details zu den vorgestellten Projekten.

