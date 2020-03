Batman: Ein Leak bestätigt scheinbar das Soft-Reboot-Gerücht

Auch wenn die „Batman Arkham“-Reihe mit Rocksteadys „Batman: Arkham Knight“ offiziell abgeschlossen wurde, so gibt es dennoch bereits seit Jahren Gerüchte um ein weiteres „Batman“-Spiel. Zuletzt verdichteten sich die Hinweise, dass bei Warner Bros. Montreal ein neues Spiel in Entwicklung ist.

Angeblich handelt es sich um eine Art Soft-Reboot der „Batman Arkham“-Reihe, sodass ein inhaltlicher Zusammenhang zu den zuvor veröffentlichten Titeln nicht zu erwarten ist. Mit dem kommenden Titel soll zudem eine Art zusammhängendes DC Spiele-Universum gestartet werden. Ein Next-Gen-Titel von Rocksteady soll demnach im selben Spieluniversum angesiedelt sein. Auch ein „Super Man“-Spiel soll sich in Arbeit befinden. Wie es danach weitergeht, scheint noch nicht festzustehen.

Batman-Soft-Reboot offenbar bestätigt

Mit dem LinkedIn-Profil (via WCCFTech) eines Senior Producers von Warner Bros. Montreal scheint sich zu bestätigen, dass der kommende „Batman“-Titel tatsächlich unabhängig von der „Arkham“-Reihe ist. So schreibt der Senior Producer, dass er an einem noch unangekündigten Titel einer neuen IP arbeitet. Mehr verrät das Profil allerdings nicht.

Bisher gibt es nur Gerüchte auf Basis von angeblichen Insider-Berichten und zum Teil vom Studio gestreute Hinweise, dass das Team an einem „Batman“-Projekt arbeitet. Demnach soll das Spiel einen großen Fokus auf die Bat-Familie haben und den Court of Owls als Hauptgegner ins Auge gefasst haben. Wie üblich handelt es sich bei den genannten Informationen um Gerüchte und sollten mit entsprechender Vorsicht genossen werden.

Es bleibt abzuwarten, wann Warner Bros. die Ankündigung des nächsten „Batman“-Spiels offiziell macht. Möglicherweise handelt es sich um ein Cross-Generation-Spiel, sodass zunächst die Enthüllung und Ankündigung der kommenden Next-Gen-Plattformen PS5 und Xbox Series X abgewartet werden muss.

Wann die neuen Konsolen von Sony und Microsoft umfassend vorgestellt werden sollen, ist derzeit aber noch nicht bekannt. Klar ist jedoch, dass beide Next-Gen-Konsolen pünktlich zur vorweihnachtlichen Shopping-Saison im Handel erhältlich sein sollen.

