Star Wars Squadrons: Offiziell bestätigt – Trailer am Montag

Update: So schnell kann es gehen. Nach dem Leak von „Star Wars: Squadrons“ machte Electronic Arts die Entwicklung offiziell. Am 15. Juni 2020 um 17 Uhr soll der erste Trailer enthüllt werden. Vermutet wird, dass wir am Montag nur einen Cinematic-Trailer zu Gesicht bekommen werden und und im Zuge der EA Play Live 2020 die komplette Präsentation mit Gameplay-Szenen erfolgen wird.

Ursprüngliche Meldung: In den vergangenen Wochen erreichten uns regelmäßig Gerüchte zu einem neuen „Star Wars“-Titel, der sich aktuell bei den Entwicklern von EA Motive in Arbeit befinden soll.

Den unbestätigten Berichten zufolge haben wir es hier mit einem kleineren „Star Wars“-Projekt zu tun, das mit einer nicht näher konkretisierten Mehrspieler-Komponente versehen wird. Während sich Electronic Arts beziehungsweise EA Motive bisher nicht zu den aktuellen Gerüchte äußern wollten, könnte ein Produkteintrag im Xbox Store wieder einmal für Klarheit gesorgt haben.

Erste Details zu Squadrons bekannt?

Wie sich diesem entnehmen lässt, wird „Project Maverick“ unter dem Namen „Squadrons“ veröffentlicht. Spekuliert wird, dass Electronic Arts im Rahmen des hauseigenen EA Play Live-Event, das am 19. Juni 2020 stattfindet, Nägel mit Köpfen macht und „Star Wars: Squadrons“ offiziell ankündigt. Darüber hinaus erreichten uns heute erste unbestätigte Details zum neuen „Star Wars“-Titel.

„Quellen zufolge, die mit der Produktion des Spiels vertraut sind, handelt es sich bei Star Wars: Squadrons um ein Luft/Weltraum-Kampfspiel, bei dem es darum geht, Schiffe in Kopf-an-Kopf-Gefechten zu steuern. Es bietet eine Singleplayer-Kampagne, aber der Hauptfokus für Squadrons liegt auf dem Mehrspieler-Modus. Die Idee besteht darin, die Spieler in Teamkämpfen mit ikonischen Star Wars-Schiffen gegeneinander antreten zu lassen“, heißt es in einem Bericht aus dem Hause Venturebeat.

Dem unbestätigten Bericht zufolge erscheint „Star Wars: Squadrons“ im Herbst 2020 für den PC und die Konsolen.

