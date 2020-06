Meinung: Sony hat genau die richtigen PS5-Spiele gezeigt

Vor wenigen Tagen gewährte uns Sony endlich einen ersten Blick auf einige Spiele der frühen PlayStation 5-Ära und bei den insgesamt 26 gezeigten Videospielen war so ziemlich für jeden Geschmack etwas dabei. Fans bereits etablierter Marken dürfen sich auf kommende AAA-Blockbuster wie „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ und „Horizon II: Forbidden West“ freuen, Indie-Fans fiebern kleineren Titeln wie „Little Devil Inside“ entgegen. Als Bonus wurde darüber hinaus ganz am Ende bekanntlich noch ein erster Blick auf die PlayStation 5 selbst gewährt.

Sony setzt auf Kontinuität und Vielfalt

Alles in allem schnürte Sony für sein großes Event somit ein sehr rundes Paket, bei dem schnell ersichtlich war, das Unternehmen wolle auch weiterhin auf jene Stärken setzen, welche die Marke PlayStation in den letzten Jahren so erfolgreich machten. Neben vertrauten und erfolgreichen Marken wird darüber hinaus fleißig in neue IPs investiert. Eine Taktik, die ein klares Signal aussenden soll: Wenn ihr die PS4 mochtet, werdet ihr auch die PS5 mögen.

Als Sinnbild für diese Kontinuität steht vermutlich kaum ein angekündigter Titel so sehr wie „Ratchet & Clank: Rift Apart“, schließlich wurden schon die Vorgänger-Konsolen stets zuverlässig mit neuen Abenteuern des dynamischen Jump’n’Run-Duos bedacht. Ihr erster PS5-Auftritt zeigt dabei gekonnt die Stärken der neuen Hardware auf, insbesondere die leistungsstarke SSD, von der alle Spiele der kommenden Generation profitieren sollen.

Das Resultat ist, zumindest ausgehend von den ersten Gameplay-Szenen aus „Rift Apart“, ein äußerst dynamisches wie fließendes Erlebnis. Der Wechsel von einer Location zur nächsten funktioniert überaus geschmeidig und ist etwas, das auf der PlayStation 4 in dieser Form nicht mehr möglich gewesen wäre. Dies alles könnte, sollten Ladezeiten somit tatsächlich der Vergangenheit angehören, für einen zuvor nicht gekannten spielerischen Flow sorgen.

Dank ausgemerzter Ladezeiten eine bessere Spielerfahrung auf PS5?

Von den technischen Vorzügen der PlayStation 5 könnten vor allem Open World-Spiele profitieren, von denen Sony im Rahmen des Events direkt zwei potentielle Hit-Kandidaten ankündigte. Da hätten wir zunächst „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“. Am Beispiel des PS4-Vorgängers versuchte Sony bereits vor mehreren Monaten, die quasi eliminierten Ladezeiten zu verdeutlichen.

Dank der potenten SSD, die in kürzester Zeit große Datenpakete laden kann, könne Spider-Man auf Sonys nächster Konsole so erfahren werden, wie noch nie zuvor. Anhand der ersten Gameplay-Szenen aus „Rift Apart“ lässt sich nun tatsächlich erahnen, worauf Sony damals anspielte und diese Vorzüge könnten in Open World-Titeln, etwa Miles‘ erstem Solo-Abenteuer oder auch der Fortsetzung von „Horizon: Zero Dawn“, zu einem deutlich geschmeidigeren Spielerlebnis führen, das uns noch stärker in die Welt hineinzieht.

Obgleich Sony noch kein echtes Gameplay zu Miles‘ Solo-Abenteuer und dem nächsten Kapitel von Aloys Geschichte veröffentlichte, gelang zumindest „Horizon II“ dafür auf der Präsentation etwas anderes: Wie kein anderes Spiel des Events veranschaulichte der mit seinen vor beeindruckenden Bildern strotzenden erste „Forbidden West“-Trailer dermaßen deutlich, welche Grafikpracht wir von Sonys kommenden AAA-Exclusives erwarten können.

Sony hat mit einem breiten Aufgebot gut abgeliefert

Generell lässt sich sagen, Sony hat mit seinem ersten großen Event zu den kommenden PlayStation 5-Spielen durchaus gut abgeliefert und ein zufriedenstellendes erstes Line-Up vorgestellt. Besonders der Umstand, dass in vielen Trailern echtes Gameplay gezeigt wurde, spielt hierbei keine geringe Rolle, schließlich hilft dies uns Spielern stets dabei, sich wirklich etwas unter dem vorstellen zu können, was in Zukunft auf uns zukommen wird.

Sicherlich wären einzelne der präsentierten Spiele in dieser Form auch noch auf den aktuellen Konsolen realisierbar, weshalb sich der von vielen im Vornherein erwartete große grafische Sprung nicht durch alle gezeigten Titel zieht. Des Weiteren wären ebenfalls zusätzliche Informationen zur Konsole an sich, etwa ein genauerer Release-Zeitraum oder ein ungefährer Preis, schön gewesen.

Allerdings war bereits im Vorfeld des Events klar, Sony werde sein Hauptaugenmerk deutlich auf einen kleinen Einblick in die ersten Spiele der PlayStation 5-Ära legen und dieses Unterfangen ist durchaus geglückt. Für Klarheit in anderen Belangen wird Sony sehr wahrscheinlich in separaten, noch kommenden Events sorgen und ihr Aussparen mindert nicht das stimmige Gesamtpaket, das sich aus den präsentierten Games ergibt, und diese sollten bei einer solchen Präsentation stets Priorität genießen.

Was ist eure Meinung zu Sonys PlayStation 5-Event?

