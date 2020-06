Ghostwire Tokyo: So kommt der 3D-Sound der PS5 zum Einsatz

Nach dem Launch von "Ghostwire Tokyo" bekommt ihr auch etwas auf die Ohren.

Im Zuge des jüngsten PS5-Events wurden zahlreiche Spiele vorgestellt. Dazu zählt unter anderem „Ghostwire Tokyo“, zu dem auf dem offiziellen PlayStation Blog ein paar weitere Details enthüllt wurden. Unter anderem sprachen die Macher über den 3D-Sound, den der Titel unterstützen wird.

Und der 3D-Sound scheint in „Ghostwire Tokyo“ eine große Rolle zu spielen. Wie Kenji Kimura, der Game Director des Spiels, zu verstehen gab, werdet ihr in in den Umgebungen Geräusche hören, deren Ursache ihr auf die Spur kommen sollt.

Geräusche suchen und identifizieren

„Wir freuen uns besonders, dass Spieler unsere moderne, von Besuchern überrannte Stadt in 3D-Sound erleben können“, so Kimura. „Diese Version von Tokio ist ganz anders als alles, was ihr bisher gesehen oder gehört habt. In Ghostwire Tokyo erlebt ihr Geräusche, die ihr im echten Leben nicht in einer Stadt hören würdet. Wir hoffen, dass der 3D-Sound euch dazu bewegen wird, die Ursache dieser Geräusche, die ihr hört, zu suchen und identifizieren.“

Letztendlich möchte Tango Gameworks die Leistung der PlayStation 5 nutzen, um die „einzigartige Vision eines übernatürlichen, gespenstischen Tokios“ zum Leben zu erwecken. Und dabei setzen die Macher nicht nur auf eine „visuelle Genauigkeit“, auch die Klangqualität soll von den neuen Möglichkeiten profitieren. Sie sei perfekt für die „unheimlichen Umgebungen im Tokio von Tango Gameworks“ geeignet.

Ein weiteres zentrales Feature der PS5 beziehungsweise des DualSense-Controllers sind das haptische Feedback und die adaptiven Trigger. Auch diese Funktionen werden offenbar von „Ghostwire Tokyo“ ausgeschöpft.

Zum Thema

„Die besonderen Fähigkeiten der Spielfigur sind eng mit diesen Handgesten verknüpft“, so Kimura weiter. „Sie eignen sich perfekt für die Controller-Haptik und adaptiven Trigger-Tasten – eine der neuen Funktionen der PS5, die wir nutzen.“ Er könne es kaum erwarten, dass ihr den neuen Controller in den Händen haltet und „dieses aufregende, unberechenbare Tokio“ erkundet. Den kompletten Blogartikel lest ihr hier.

Erscheinen wird „Ghostwire Tokyo“ im kommenden Jahr für PS5 und PC.

