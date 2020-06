PS5: Die Next-Gen-Enthüllungen in der Übersicht – Sony verspricht mehr

Falls ihr die PS5-Enthüllung gestern Abend nicht live verfolgen konntet, dann haben wir hier den Überblick über alle vorgestellten Spiele und Details mit den jeweiligen Links zu den ausführlicheren Meldungen, in denen ihr weitere Details zu den angekündigten Spielen und der Hardware erfahrt.

Gestern Abend hat Sony Interactive Entertainment nicht weniger als 27 Spiele für die kommende PS5 vorgestellt. Gleichzeitig wurde auch das Design der Konsole enthüllt und bekannt gegeben, dass die Konsole in zwei Varianten in den Handel kommt. Auch weiteres Zubehör wurde bereits präsentiert.

Im Fokus standen jedoch die Spiele und dabei insbesondere die First-Party-Titel wie „Horizon Forbidden West“, „Spider-Man Miles Morales“, „Ratchet & Clank: Rift Apart “ oder „Gran Turismo 7“. Darüber hinaus wurden Third-Party-Spiele wie „Hitman 3“, „Godfall“, „Resident Evil 8“ und eine Next-Gen-Version von „GTA 5“ angekündigt. Die komplette Liste der Ankündigungen mit den Links zu den jeweiligen Meldungen findet ihr weiter unten.

Neben den beiden enthüllten PS5-Versionen, die entweder mit Ultra HD Blu-ray-Laufwerk oder alternativ ohne Disk-Laufwerk als Digital-Only-Modell auf den Markt kommt, wurden auch ein Headset, eine neue HD-Kamera, eine Fernbedienung und eine offizielle DualSense-Ladestation angekündigt. Details zur Preisgestaltung der Konsole und des Zubehörs sollen später bekannt gegeben werden. Das Konsolen-Design wurde laut Sony bewusst auffällig gestaltet. Offenbar ist die Konsole auch etwas größer als die Konkurrenz, wie der Größenvergleich zeigt.

Zur Digital-Only-Version der PS5 sagte Ryan: „Aber viele unserer zahlreichen Verbraucher kaufen heutzutage ausschließlich digital ein. Wir dachten, wir könnten das tun, was wir normalerweise tun, und einfach eine Auswahl anbieten.“ Details zum Preis wurden noch nicht verraten. Es ist aber davon auszugehen, dass die Konsole ohne Laufwerk etwas günstiger angeboten werden kann.

Offizielles PS5-Zubehör

PULSE 3D Wireless Headset – mit 3D-Audio-Unterstützung und zwei Mikrofonen mit Rauschunterdrückung;

HD Camera – mit zwei 1080p-Objektiven, mit denen sich die Spieler zusammen mit ihren epischen Spielmomenten übertragen können

Media Remote – eine Fernbedienung mit eingebautem Mikrofon zur einfachen Navigation durch Filme und Streaming-Dienste

DualSense Ladestation – zum bequemen Aufladen von zwei DualSense Wireless Controllern

DualSense-Controller

PS5-Titel: First- und Second-Party-Projekte

PS5-Spiele: Third-Party-Spiele

Weitere Enthüllungen geplant

Selbstverständlich war dies noch nicht alles, was Sony zu bieten hat, sondern nur der Auftakt, wie auch PlayStation-Oberhaupt Jim Ryan im Gespräch mit BBC bestätigte. In der ersten Präsentation sollte eine große Vielfalt an Gameplay aus großen AAA-First-Party-Projekten und kleineren Indie-Titeln gezeigt werden, um die Möglichkeiten der Konsole zu demonstrieren.

Falls für den einen oder anderen Fan noch nicht das Passende dabei war, dann sollten sie auf weitere Präsentationen warten, die laut Ryan noch bevorstehen.

„Wir wollten AAA-Spiele, die die Leistung der Maschine voll zur Geltung bringen. Aber einige dieser kleineren Spiele machen sehr cool und innovativ von den neuen Funktionen der Konsole Gebrauch. So haben wir mit der Show ermöglicht, einen Eindruck von der schieren Bandbreite des Spielerlebnisses zu vermitteln, das auf der PlayStation 5 verfügbar sein wird. Und das ist erst der Anfang. Es gibt noch so viele weitere Spiele, die wir in Entwicklung haben.“



