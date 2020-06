PlayStation 5: Neuer „Hitman“-Teil für Januar 2021 vorgestellt

Auch der Auftragskiller "Agent 47" findet seinen Weg auf die PlayStation 5

Vor einigen Minuten hat IO Interactive einen neuen Teil der „Hitman-Reihe“ angekündigt.

Hakan Abrade äußerte sich zu dem Spiel und teilte uns folgende Informationen mit: „In Hitman 3 kehrt Agent 47 zurück, für seinen intimsten und professionellsten Auftrag seiner gesamten Karriere. Dies ist auch der dramatische Abschluss der World of Assassination-Trilogie. Ich bin so stolz, hier zu sein, um einen kleinen Einblick in das Gameplay zu geben, wo Agent 47 ganz oben auf der Welt in Dubai ist. Viel Spaß!“

