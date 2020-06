Biomutant: Frische Details und Eindrücke folgen in Kürze

Wie die Entwickler von Experiment 101 bekannt gaben, dürfen wir uns schon in wenigen Tagen über neue Eindrücke und Details zum Action-Rollenspiel "Biomutant" freuen. Über die Bühne geht die Präsentation im Rahmen des "Summer of Gaming".

"Biomutant" erscheint unter anderem für die PS4.

Mit dem sogenannten „Summer of Gaming“ kündigte das US-Magazin IGN kürzlich ein mehrwöchiges Online-Event an, das uns in den nächsten Wochen regelmäßig mit Ankündigungen und Präsentationen versorgen wird.

Wie bekannt gegeben wurde, wird auch das schwedische Entwicklerstudio Experiment 101 den „Summer of Gaming“ nutzen, um einen Titel zu präsentieren. Die Rede ist vom Action-Rollenspiel „Biomutant“, zu dem uns in wenigen Tagen neue Eindrücke und Details ins Haus stehen werden. Über die Bühne geht die besagte Präsentation von „Biomutant“ am 24. Juni 2020.

Release für das laufende Geschäftsjahr angesetzt

Im Februar dieses Jahres räumten THQ Nordic und die Macher von Experiment 101 ein, dass sich „Biomutant“ ein weiteres Mal verschieben wird. Als neuer Releasezeitraum wurde das laufende Geschäftsjahr 2020/2021 ausgerufen. Dies bedeutet in der Praxis, dass „Biomutant“ bis zum 31. März 2021 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erscheint. Zumindest dann, wenn sich das ungewöhnliche Abenteuer nicht noch einmal verschiebt.

Zum Thema: Biomutant: Statement des Studios zur laufenden Entwicklung

Mit „Biomutant“ bekommen die Spieler laut offiziellen Angaben ein postapokalyptisches Kung-Fu-Rollenspiel geboten, das in einer offenen Spielwelt angesiedelt ist. Laut den Entwicklern bietet das Spiel ein einzigartiges Martial-Arts-Kampfsystem, welches Nahkampf, Schießen und Mutationsaktionen miteinander kombiniert.

IGN Summer of Gamlng, June 24th 🐹https://t.co/SSbzl5d6Xz — Experiment 101 (@Experiment1O1) June 19, 2020

