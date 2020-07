Windbound: Das Survival-Rollenspiel im ausführlichen Gameplay-Video präsentiert

"Windbound" erscheint im August 2020.

In den vergangenen Monaten arbeiteten die „Satellite Reign“-Macher der 5 Lives Studios fieberhaft an der Fertigstellung ihres neuen Projekts „Windbound“.

Geht in der finalen Phase der Entwicklung nichts mehr schief, dann wird „Windbound“ Ende des kommenden Monats für die Konsolen sowie den PC veröffentlicht. Um den Spielern schon vor dem Release einen Eindruck von dem zu vermitteln, was spielerisch auf sie zukommt, zeigt sich „Windbound“ am Wochenende in einem ausführlichen neuen Gameplay-Video. Dieses steht wie gehabt unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit.

Schiffbruch auf einer verlassenen Insel

In „Windbound“ übernehmt ihr die Kontrolle über einen Protagonisten, der Schiffbruch erleidet und sich plötzlich auf einer verlassenen Insel wiederfindet. „Begib Dich auf eine persönliche Reise und entdecke die Geschichte der idyllischen Verbotenen Inseln – jede birgt einen Schlüssel zu einem Geheimnis oder einer unerwarteten Entdeckung“, führen die Macher der 5 Lives Studios zu der Insel aus.

Survival-typisch geht es in „Windbound“ unter anderem darum, die Umgebungen der Insel zu nutzen und nach überlebenswichtigen Ressourcen zu durchsuchen. Um die weiteren Inseln zu erkunden, entwerft ihr ein eigenes Boot, das nach und nach verbessert werden kann: „Um Dich den heimtückschen Wassern zu stellen und von einer Insel zu nächsten zu reisen. Konstruiere Dein Boot so, dass es selbst den stärksten Winden, monströsen Wellen und tödlichen See-Kreaturen widerstehen kann.“

„Windbound“ wird am 28. August 2020 für den PC, die Xbox One, die PS4 und Nintendos Switch veröffentlicht.

