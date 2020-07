Resident Evil Village: Nebencharaktere und Bewohner spielen wohl eine wichtige Rolle

"Resident Evil Village" erscheint 2021.

Vor wenigen Wochen kündigten die Verantwortlichen von Capcom die laufenden Arbeiten an „Resident Evil Village“ auch offiziell an.

Wie es der Name des Horror-Abenteuers bereits andeutet, verschlägt es euch dieses Mal in ein abgelegenes Dorf in den Bergen. Laut dem für gewöhnlich gut informierten Insider „Dusk Golem“ wird „Resident Evil Village“ nicht nur mit seinem Setting für frischen Wind sorgen. Auch hinsichtlich der Charaktere und der Bedeutung der Bewohner möchten die Entwickler von Capcom offenbar neue Wege gehen.

Der Insider dazu: „So wie in The Evil Within 2? Nein, nicht so. Aber es gibt viele Nebencharaktere in RE8 und die Dorfbewohner spielen eine viel größere Rolle als die Menschen eines Ortes es in einem Resident Evil normalerweise tun. Die Leute des Dorfes sind für RE8 wichtig, und einige von ihnen sind nur ’normale‘ Leute.“

„Resident Evil Village“ befindet sich für die Xbox Series X, die PlayStation 5 sowie den PC in Entwicklung und ist derzeit für eine Veröffentlichung im ersten Quartal 2021 vorgesehen. Auch wenn die Arbeiten laut offiziellen Angaben zu 60 Prozent abgeschlossen sind, könnte sich der Release möglicherweise auf das zweite Quartal 2021 verschieben.

So ließ sich aktuellen und bisher unbestätigten Berichten entnehmen, dass der Ausbruch des Coronavirus und der damit verbundene Umzug in das Home-Office die Entwicklung verzögern und somit für die Verschiebung auf das zweite Quartal 2021 sorgen könnte. Capcom selbst wollte sich zu den Gerüchten um eine mögliche Verschiebung von „Resident Evil Village“ bisher nicht äußern.

