Ghost of Tsushima: Exploration-Trailer und kostenloses PS4-Theme

Zu "Ghost of Tsushima" wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der sich der Erkundung der unterschiedlichen Locations widmet. Außerdem weist Sony in einem Tweet auf die Vergabe eines Gratis-Themes hin, mit dem ihr passend zum Launch des Sucker Punch-Titels eure PS4 aufhübschen könnt.

"Ghost od Tsushima" kommt morgen exklusiv für die PS4 auf den Markt.

Morgen ist der 17. Juli 2020, was bedeutet: Eines der letzten großen Spiele der PS4-Ära kommt auf den Markt. Es handelt sich um „Ghost of Tsushima“. Die internationalen Test-Wertungen machten bereits deutlich, dass euch zwar kein perfektes, aber durchaus gelungenes Spiel erwartet. Es soll sich sogar um das bisher beste Projekt von Sucker Punch handeln.

Um den Hype weiter zu steigern, brachte Sony einen neuen Trailer in den Umlauf. Nachdem gestern die Kämpfe vorgestellt wurden, ist heute die Erkundung der Umgebungen an der Reihe. Bei euren Reisen über die Insel leitet euch der Wind, der zeigt, wohin die nächste Reise gehen soll. Im Video wird dieses Feature von „Ghost of Tsushima“ im Ansatz demonstriert.

Zudem weist Sony im Clip darauf hin, dass ihr das feudale Japan auf den eigenen Beinen oder auf dem Rücken eines Pferdes bereisen könnt. Zudem solltet ihr auf Tiere achten, denn sie können euch den Weg zu geheimen Locations weisen. Im Spielverlauf von „Ghost of Tsushima“ werdet ihr einzigartige Städte und laut Hersteller „wunderschöne Umgebungen“ erkunden und den einen oder anderen Berg besteigen. Den Exploration-Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Holt euch das Gratis-Theme

Schon seit einigen Tagen machen PSN-Codes zu „Ghost of Tsushima“ die Runde. Sie lassen euch in den Besitz eines Gratis-Themes kommen. Die Codes werden für verschiedene Regionen angeboten. Im deutschen PlayStation Store gebt ihr diese Kombination ein: 8T2T-CRNJ-FM72

Ebenfalls wurden die Codes für die Vereinigten Staaten (5NEC-F9N4-75M8), Japan (N4TK-59NH-2LH3), Korea (EM56-NTNC-EHX8) und Asien (DHLN-HANF-F6LH) enthüllt. Anschauen könnt ihr euch das dynamische Theme in einem offiziellen Tweet von PlayStation, den ihr weiter unten seht.

Das PS4-Theme ändert den Hintergrund eurer Konsole in ein Bild aus dem Spiel, auf dem der Protagonist Jin in der Ferne zu sehen ist. Außerdem erklingt subtile Musik aus „Ghost of Tsushima“, während ihr Blätter im Wind wehen seht. Insgesamt handelt es sich um ein recht ordentliches dynamisches Theme, das eine Menge Stil aufweist.

Es ist erwähnenswert, dass Sony dasselbe Theme von „Ghost of Tsushima“ schon im Vorfeld verschenkt hat, sodass es sich vielleicht in eurer Bibliothek befindet. Sollte es noch nicht in eurer Bibliothek verweilen, ist der Launch des Sucker Punch-Titels eine gute Gelegenheit, den Gratis-Download nachzuholen.

