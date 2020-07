Ghost of Tsushima: Spielwelt ist in drei Regionen und über 40 Biome unterteilt

In "Ghost of Tsushima" spielt Sucker Punch vor allem mit Farbgebungen.

Ende der kommenden Woche wird das Action-Adventure „Ghost of Tsushima“ exklusiv für die PlayStation 4 in den weltweiten Handel kommen. In einem aktuellen Eintrag auf dem PlayStation Blog haben die zuständigen Entwickler von Sucker Punch einige weitere Details zum Spiel verraten. Dabei gingen sie auf die Erschaffung der Spielwelt ein, die die größte der Unternehmensgeschichte sein soll.

Keine konkrete Nachbildung der realen Insel Tsushima

Die Insel Tsushima wird in drei unterschiedliche Regionen eingeteilt sein, die wiederum in 40 einzigartige Biome aufgeteilt werden sollen. Dementsprechend können sich die Spieler auf Wälder, Sümpfe und eisige Berge einstellen. Die Entwickler möchten sicherstellen, dass sich jedes Biom einzigartig anfühlt, indem sich die Farbgestaltungen und die Landschaftsbilder unterscheiden. Des Weiteren werden hunderte interessante Orte versprochen, mit denen die Spieler interagieren können.

Allerdings hat Sucker Punch noch einmal klargestellt, dass man keine 1:1-Nachbildung von Tsushima vorgenommen hat. Stattdessen hat man sich auf reale Sehenswürdigkeiten und einige Dinge des japanischen Hauptlandes konzentriert, die man sich als Inspiration vorgenommen hatte. Im Weiteren heißt es von offizieller Seite:

„Die Welt von Tsushima basiert auf zwei Säulen: natürliche Schönheit und menschengemachte Ordnung. Während ihr die Welt erkundet, habt ihr die Möglichkeit, einer Reihe von Torii-Toren zu einem vergessenen Schrein zu folgen, eine befestige Burg anzugreifen oder eine verlassene Fischerhütte in der Nähe eines Gewässers zu finden. Auf Tsushima gibt es Hunderte von Orten zu entdecken und versteckte Belohnungen zu finden. Je nach Region haben unterschiedliche Orte einen ganz eigenen Charakter. Die Stadt der Heilung, Akashima, liegt beispielsweise in einem tiefliegenden Sumpfgebiet. Auf allen Oberflächen hängt und wächst Moos, Nebel wabert über den Boden und in der Nähe der großen Glocke brennt Weihrauch. Möglichweise könnt ihr auch das Quaken von Fröschen um euch herum hören. Es ist geheimnisvoll und wunderschön.“

„Ghost of Tsushima“ erscheint am 17. Juli 2020 für die PlayStation 4, sodass die Spieler in Kürze in die Rolle des Samurais Jin Sakai schlüpfen können, um sich an den Mongolen zu rächen, die die Insel Tsushima eingenommen und die Bevölkerung abgeschlachtet haben. Weitere Informationen zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

